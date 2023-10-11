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Краевой парламент и правительство региона совместно разработали изменения в системе выплат заработной платы муниципальным служащим, депутатам и лицам, занимающим выборные должности

Проблему низкой заработной платы муниципальных служащих в Алтайском крае решают с помощью изменений в самой системе оплаты труда. Об этом в ходе интернет-конференции 10 октября рассказал вице-спикер регионального парламента Денис Голобородько.

“Зарплата муниципальных служащих часто несравнима с тем объемом задач, которые сегодня стоят перед специалистами. Чтобы не допустить кадрового кризиса в муниципалитетах, важно, чтобы зарплата соответствовала уровню ответственности должностных лиц“, – заявил политик.

Чтобы как-то повлиять на ситуацию, правительство региона и АКЗС работало над изменениями системы оплаты труда специалистов органов местного самоуправления.

Эти изменения универсальны: зарплату считают с учетом конкретной должности, численности населения муниципалитета и особенностей территории.

В краевой бюджет заложены дополнительные средства на увеличение зарплат: в муниципалитеты пойдут порядка 2 млрд рублей, из которых около 500 млн предназначены именно для зарплат.

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Согласно статистике в июне зарплата почти достигла 48 тысяч рублей, но в следующем месяце сократилась более чем на 5 тысяч

Речь идет о принятом краевым правительством в июне 2023 года постановлении “Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих“.

Это постановление фиксирует повышающие коэффициенты для зарплаты работников местного самоуправления, зависящие от конкретного муниципалитета.

Например, депутаты и служащие в администрациях районов, выполняющих еще и обязанности администраций райцентра, получают коэффициент 1,05 к предельным размерам денежных вознаграждений. Устанавливается документом и новое предельное количество денежных вознаграждений для депутатов и выборных должностных лиц.

Также в постановлении появилась и единая схема нормативов размера оплаты труда, где эти размеры варьируются в зависимости от численности населения и типа территории (городской округ, муниципальный район или сельское поселение). Они устанавливают предельные размеры денежных вознаграждений для депутатов и всех уровней служащих, вплоть до рядовых специалистов.

Самым заметным размером “предельного вознаграждения” смогут похвастаться главы крупных городских округов: свыше 186 тысяч, если население превышает 500 тысяч граждан. И более 126 тысяч, если в округе от 200 до 500 тысяч жителей.

Скромнее всех “вознаграждены” рядовые сотрудники поселковых администраций: в самых крупных сельсоветах оно лишь немногим выше 5 тысяч рублей. Но нужно отметить, что итоговая сумма зарплаты “муниципального чиновника” формируется не только из денежного вознаграждения, но и из различных надбавок.

Взято отсюда

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