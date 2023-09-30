Виктор Томенко и Александр Романенко поздравили жителей страны с Днем воссоединения новых регионов с Россией

30 сентября – День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. В честь этого Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и Председатель АКЗС Александр Романенко направили поздравление в адрес жителей региона.

Дорогие друзья! Сердечно поздравляем вас с Днем воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией!

Наша страна отмечает первую годовщину важнейшего исторического события: год назад подавляющее большинство жителей новых территорий при высокой явке поддержали на референдумах присоединение своих регионов к России. Они сделали самостоятельный, свободный выбор, отдавая дань исторической, языковой и культурной общности с народами Российской Федерации. И наш общий дом – Россия – стал больше и крепче.

Мы, жители страны, верим в будущее любимой Родины, которая проводит независимую политику, последовательно защищает свои интересы. Сегодня в непростой для России период Алтайский край вместе с другими российскими регионами поддерживает жителей новых территорий и вносит вклад в обеспечение безопасности Отечества.

Уверены: праздник войдет в нашу жизнь как символ стойкости, мужества и единства нашего многонационального народа!

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, процветания – нашей Родине!

Взято отсюда

город горняк