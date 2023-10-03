Виктор Томенко и Александр Романенко поздравили военнослужащих и ветеранов Сухопутных войск с праздником

1 октября в России отмечается День Сухопутных войск. В честь этого Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и Председатель АКЗС Александр Романенко направили поздравление в адрес жителей региона.

Уважаемые военнослужащие и ветераны Сухопутных войск!

Поздравляем вас с праздником!

В этот день мы отдаем дань уважения многим поколениям воинов, вписавших ратным трудом немало героических страниц в летопись побед России.

Во все времена солдаты и офицеры Сухопутных войск самоотверженно исполняют свой воинский долг, являются достойнейшими воинами Отечества. Передовые средства вооружения, мастерство и мужество личного состава являются надежным гарантом несокрушимости нашей страны. Мы гордимся земляками, жителями и уроженцами Алтайского края, которые достойно хранят боевые традиции, защищают мирную жизнь, доблестно и преданно служат России.

Благодарим вас за верность присяге, стойкость и отвагу. Желаем крепкого здоровья, благополучия и успехов!

Взято отсюда

город горняк