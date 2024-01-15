VK направит 60 млн рублей на гранты музеям, театрам и другим учреждениям культуры

Получить деньги на продвижение своего проекта может любое культурное учреждение в России

VK направит 60 млн рублей в фонд программы грантов для культурных учреждений России, сообщили в пресс-службе холдинга. Денежные гранты соискатели смогут получить на создание контента и продвижение в социальной сети «ВКонтакте». На поддержку могут рассчитывать музеи, театры, филармонии, планетарии, выставочные центры, цирки, дома культуры, арт-пространства, культурные СМИ и блогеры, авторы, культурные порталы.

— Программа грантовой поддержки поможет театрам, музеям и другим культурным учреждениям и проектам привлечь новую аудиторию, а молодым пользователям «ВКонтакте» — получить востребованный контент в актуальном для них digital-формате. Гранты помогут сделать новые шаги в развитии на платформе не только масштабным федеральным проектам, но и культурно значимым региональным институциям, а также начинающим талантливым авторам, — заявила Мария Воробьева, директор департамента по работе с сообществами VK.

Прием заявок на денежные гранты стартует 15 января и продлится до 22 февраля 2024 года. Каждый заявитель может подать до трех проектов. Сумма денежного гранта на одного получателя составит до 5 млн. Прием заявок на цифровые гранты откроется весной 2024 года, размер поддержки — до 1 миллиона рублей.

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16.01.2024