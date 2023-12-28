Какими качествами эти два совсем непохожих ровесника завоевывают женские сердца

Владимир Машков отметил свое 60-летие 27 ноября, а Брэду Питту исполнилось 60 в понедельник, 18 декабря. Оба по праву считаются секс-символами. Мы решили сравнить двух звезд.

То, что бить нужно первым и сильно, оба наших героя наглядно демонстрируют на экране. Причем Брэд Питт может дать фору Владимиру Машкову — его герои из «Бойцовского клуба» и «Большого куша» кладут одной левой всех «плохих русских», которых воплотил Машков в Голливуде. А вот в жизни победу, скорее всего, одержал бы российский актер. Дворовое хулиганское детство в Новокузнецке долго мешало ему сдерживать эмоции — за драки его отчислили сначала из Новосибирского театрального училища, а затем из Школы-студии МХАТ. В это время Брэд Питт «дрался» только в школьном дискуссионном клубе Спрингфилда, отстаивая собственную точку зрения.

Товарищ Гоцман и мистер Смит

Оба сначала пошли получать другие профессии — Владимир Машков в Новосибирский университет на факультет биологии, Брэд Питт — в университет штата Миссури на факультет журналистики и рекламы. А потом — работать не по специальности: Машков устроился рабочим сцены в МХТ имени Чехова у Олега Табакова, а позже мэтр взял его на свой курс в Школу-студию МХАТ. Брэд Питт в Голливуде подрабатывал водителем, зазывалой в ресторан, а параллельно учился на актерских курсах, пока не начал сниматься в эпизодических ролях.

Через несколько лет к обоим пришла популярность и большие роли. Для Владимира Машкова знаковым стал 1994 год и три серьезные роли в фильмах «Лимита», «Подмосковные вечера», «Американская дочь». Ну а известность принесла номинация на «Оскар» картины «Вор», где он сыграл главного героя. Первые значимые работы Брэда Питта были сыграны тоже в 1994 году в картинах «Интервью с вампиром» и «Легенды осени». А большой успех пришел в 1995-м с главной ролью в фильме «Семь».

Оба по гороскопу Стрельцы… На этом, пожалуй, общие черты или жизненные ситуации двух актеров заканчиваются. Правда, оба они в разводе, оба оставили своих детей и сейчас пребывают в соблазнительном для прекрасной половины статусе «жених». Оба они уже не просто актеры — Брэд Питт владеет собственной кинокомпанией, которая успешно продюсирует фильмы с его участием. Владимир Машков — руководит театром Олега Табакова и театральной школы Олега Табакова, а в начале декабря он был назначен председателем союза театральных деятелей России.

В одном фильме звезде Голливуда и корифею российского экрана сыграть не случилось, но зрительницы в течение уже тридцати лет готовы отдать сердца обоим, несмотря на то, что они воплощают противоположные типы мужской сексуальности.

Шестьдесят — это новые сорок?

— Женщины часто склонны мерить по себе и считывают возраст мужчины по внешним признакам, то есть на сколько он выглядит. Но мужчины, как правило, определяют свой возраст тем, на сколько себя чувствуют, — объясняет Наталья Панфилова, семейный психолог, член правления Национальной ассоциации супервизоров, проректор Института консультационной психологии и консалтинга. — И то, и другое очень важно, если мы говорим о сексуальности — способности вызвать у женщины желание, включить ее генетическую программу по выбору лучшего партнера для продолжения рода. Неважно, случится ли это продолжение, главное, что мужчина вызывает это желание. И здесь возраст не так важен.

Если посмотреть на Владимира Машкова и Брэда Питта, то оба они сохранили прекрасную физическую форму и привлекательную внешность. И, не зная точную дату их рождения, ни одному из актеров не дашь «пенсионный» возраст.

— Про это мало говорят, но для многих женщин привлекательность мужчины — это, прежде всего, его внешность, — объясняет психолог Наталья Памфилова. — Насколько мужчина сохранил преимущества своей фигуры, насколько он моложаво выглядит, современно одет, — все это имеет значение.

Владимир Машков не уступает американскому коллеге в гармоничности тела, но, в отличие от него, не заигрывает с юностью.

— Другая часть женщин в своих предпочтениях выбирают мужчин, обладающих жизненным опытом, социальным статусом, реализовавших себя в деле. Они как бы не замечают признаков возраста, сосредотачиваясь на достоинствах личности, — говорит психолог Наталья Памфилова. — И это тоже вызывает сексуальное влечение и включает женскую генетическую программу. Поэтому браки с большой разницей в возрасте очень часто становятся счастливыми. И Владимир Машков, на мой взгляд, прекрасный пример сексуальности состоявшейся личности, «моложавой зрелости».

Защита или приключение

Если обратиться к психологическим исследованиям, то отношение мужчины с его детьми или предыдущими избранницами не так сильно влияют на его образ, как, возможно, нужно было бы. Для женщин важно, помогает ли он своим детям и как долго лились его браки.

— То, что мужчина свободен, — не всегда очко в его пользу, — объясняет психолог Наталья Памфилова. — К «вечным женихам» у женщин отношение весьма настороженное — они хотят, чтобы мужчина умел жить в семье, был способен на долгосрочные отношения. Так что большое число браков, официальных или гражданских, снижают статус. Но это в том случае, когда мужчину рассматривают как потенциального избранника.

А для объекта несбыточных желаний, каким для большинства являются знаменитые секс-символы, большое число женщин — не помеха, наоборот, надежда на возможность стать одной из них. Тем более, если предыдущие дамы такие красивые и известные, как Дженнифер Энистон или Анджелина Джоли.

Тут, конечно, Владимир Машков проигрывает по «качеству», но бьет количеством — в отличие от Питта, в его послужном списке четыре брака — два официальных и два гражданских.

— Гораздо важнее то, что транслирует мужчина своим образом, своим поведением. Владимир Машков сейчас — это учитель, наставник, руководитель театра. Он передает опыт, защищает, то есть — дает гарантии, что особенно важно российским женщинам, — считает психолог Наталья Памфилова. — А Брэд Питт — это что-то яркое, прекрасное, праздничное, человек, который способен показать радость жизни — и это не менее привлекательный для женщин выбор.

Пять лучших фильмов Владимира Машкова

«Вор»;

«Папа»;

«Охота на пиранью»;

«Ликвидация»;

«Идиот».

Пять лучших фильмов Брэда Питта

«Семь»;

«Бойцовский клуб»;

«11 друзей Оушена»;

«Загадочная история Бенджамина Баттона»;

«После прочтения сжечь».

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Взято Источник

28.12.2023