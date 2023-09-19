Владислав Вакаев прокомментировал гибель рыбы в пруду парка «Изумрудный» - ГОРНЯК22

В соцсетях распространилась информация о том, что в пруду барнаульского парка «Изумрудный» массово гибнет рыба. Случившееся прокомментировал директор парка Владислав Вакаев.

Он отметил, что новость не совсем достоверная, потому что погибло всего две рыбки. Более того, с большой вероятностью, это рыбы, которые недавно запустили гости парка.

«Они стали большими для аквариума и их поместили сюда. Видимо, акклиматизация прошла не очень хорошо. Остальные рыбки чувствуют себя хорошо», – написал он в телеграм-канале .

Также Вакаев напомнил, что рыбок лучше кормить специальным кормом, а не хлебом, как делают некоторые посетители. Благодаря соблюдению этого правила питомцы будут жить гораздо дольше.

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