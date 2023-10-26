“Война” домов. Почему жители барнаульского Потока не могут поделить парковку

Ранее жительница Барнаула публично пожаловалась на жителей соседнего дома, которые не позволяли ей парковаться в своем дворе и даже блокировали ее машину

В затяжном споре соседей двух барнаульских пятиэтажек в районе пересечения улиц Германа Титова и Малахова за парковочное место во дворе одного из этих домов пришлось разбираться участковому. Еще недавно одна из участниц этого конфликта публично пожаловалась на угрозы со стороны соседей, а также рассказала о ситуации, когда ее машину намеренно заблокировали. Редакция “Толка” побывала на месте, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.

Заблокировали машину, чтобы не парковалась

Уже более шести лет Алена Пименова живет в доме №48 по улице Германа Титова . По ее словам, нередко бывает так, что в их дворе не оказывается свободных мест для парковки.

28 сентября, 12:19 В Барнауле строят большую парковку рядом с новым зданием поликлиники №14

Завершить все работы подрядчик должен к концу октября. Это позволит решить транспортный вопрос не только для пациентов, но и для жителей близлежащих домов

Когда это случается, она ставит свою машину во дворе соседней пятиэтажки, но на протяжении последнего года ей не раз приходилось слышать упреки по этому поводу от соседей.

“Когда в нашем дворе всю парковку уже занимают, я ищу себе ближайшее свободное место. Обычно это случается после 21.00, когда мы приезжаем с ребенком после тренировки. Недавно припарковалась в соседнем дворе, а утром обнаружила, что мою машину намеренно заблокировали. В итоге мы на полтора часа опоздали в школу и на работу“, – рассказала Пименова о недавней кульминации затянувшегося конфликта.

Девушка добавила, что как только она паркуется в соседнем дворе, некоторые жильцы этого дома едва ли не гонятся за ней:

Алена Пименова не понимает, почему ей запрещают парковаться в соседнем дворе Фото: Виталий Барабаш

“Когда я успевала дойти до квартиры, по моему автомобилю пинали ногами. Так жители соседней пятиэтажки добивались, чтобы я вышла на улицу и переставила машину в другое место“.

Собеседница сказала, что последней каплей для нее стала ситуация с блокировкой машины. В тот же утро она вызвала на место наряд ГИБДД, а также обратилась к участковому.

Обоюдная жалоба в полицию

По другую сторону “баррикад” в споре за парковочное место во дворе оказалась жительница дома №48/2 по все той же улице Германа Титова Олеся Каштанова. Она также согласилась представить свою позицию “Толку”:

“С 18 октября Пименова прекрасно ставит машину в своем дворе на одном и том же месте. Я не понимаю, почему она так не делала раньше“.

Парковочные места во дворе дома на ул. Г. Титова 48/2 из-за которых и вспыхнул спор Фото: Виталий Барабаш

Каштанова согласилась, что парковочные места во дворе их дома не являются ее частной собственностью, но ее семье и некоторым соседям не понравилось, что жительница соседнего дома облюбовала именно их придомовую территорию для парковки, хотя для этих целей у нее есть свой двор:

“Никто из нашего дома не стал бы возражать, если бы Пименова парковала свою машину в нашем дворе раз в месяц, или раз в неделю, по мере необходимости. Она же делала это регулярно“.

Каштанова признала, что сейчас конфликт по большому счету исчерпан, хотя она все же обратилась с заявлением в полицию на Пименову. Поводом стало то, что неугодная соседка снимала недавний конфликт на камеру телефона, а после разместила видео в городских пабликах.

Собеседница добавила, что от Пименовой ей ничего не нужно, и она даже готова забрать заявление, но только после того как полицейские проведут с соседкой разъяснительную беседу.

Материалы на рассмотрении

По поводу сложившейся ситуации “Толк” побеседовал с участковым полиции Андреем Чувакиным:

“Беседа уже состоялась с обеими сторонами. Самое интересное, что все оказались адекватными людьми. Думаю, что на данном этапе конфликт исчерпан“.

Двор пятиэтажного на ул. Г. Титова, 48 Фото: Виталий Барабаш

Участковый подтвердил, что блокировать чьи-либо автомобили на парковках недопустимо. По словам Чувакина, конкретно по этой ситуации материал находится на рассмотрении в ГИБДД.

Еще один материал полицейский направил в административную комиссию Октябрьского района Барнаула, чтобы та провела проверку на предмет соблюдения правил благоустройства города в части организации парковок во дворах вышеуказанных пятиэтажек.

Взято отсюда

новости горняк