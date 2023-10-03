Воздух в Алтайском крае 2 октябре прогреется до +16 градусов

Фото: Виталий Барабаш

По данным синоптиков, в крае ожидается слабый северный ветер, а температура будет колебаться в пределах +11…+16 градусов

2 октября в Алтайском крае будет без осадков и до +16 градусов, следует из прогноза регионального ЦГМС .

Днем в крае ожидается от +11 до +16 градусов, преимущественно без осадков, ветер северный, 2-7 м/с, местами по югу порывы до 12 м/с.

В краевой столице прогнозируют +11…+13 градусов, без осадков. Ветер также будет северного направления, 2-7 м/с.

Взято отсюда

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