03.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Спорт
Татьяна Ильюченко приняла участие в открытии современной спортивной площадки в Бийске
Политика
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Политика
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка
Общество
2 октября был ликвидирован пожар в одноэтажном жилом доме в поселке Благовещенка
Здоровье
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Здоровье
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка

Коллекция категорий

Бизнес145 Новости
Здоровье286 Новости
Новости Алтай1319 Новости
Новости Горняк226 Новости
Образование155 Новости
Общество365 Новости
Объявления80 Новости
Политика273 Новости
Спорт198 Новости
Платим за интересные новости!

Воздух в Алтайском крае 2 октябре прогреется до +16 градусов

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: Виталий Барабаш

По данным синоптиков, в крае ожидается слабый северный ветер, а температура будет колебаться в пределах +11…+16 градусов

2 октября в Алтайском крае будет без осадков и до +16 градусов, следует из прогноза регионального ЦГМС .

Днем в крае ожидается от +11 до +16 градусов, преимущественно без осадков, ветер северный, 2-7 м/с, местами по югу порывы до 12 м/с.

В краевой столице прогнозируют +11…+13 градусов, без осадков. Ветер также будет северного направления, 2-7 м/с.

Взято отсюда
горняк

Добавить комментарий

Похожие новости