Украинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска . Архивное фото

Украинская армия потеряла шанс захватить российские территории, осенью и зимой наступление сойдет на нет, пишет Newsweek со ссылкой на опрошенных экспертов и военных ВСУ.«”Боюсь, теперь нам придется признать, что у Украины больше нет шансов добиться существенных и важных территориальных завоеваний”, — заявил стратегический аналитик Гаагского центра исследований безопасности Фредерик Мертенс.

Как отмечается в статье, осенняя слякоть и рыхлая почва, а затем и холодная зима не позволят ВСУ вести активные бои и пытаться наступать, несмотря на заявления киевских чиновников, что украинская армия не откажется от вооруженных столкновений.

“Холодная погода на самом деле не делает вас счастливее. Если говорить о боеготовности, то осенние дожди и зимние холода поменяют все и ограничат наступательный потенциал”, — признал майор ВСУ Виктор Трегубов.

В публикации также уточнили, что из-за вязкой почвы поставленные на Украину американские танки Abrams, скорее всего, не смогут раскрыть свой потенциал. Из-за большой массы бронемашины будут застревать и терять мобильность. Для их эвакуации постоянно будут привлекать специальные буксировщики, говорится в материале.

ВСУ уже пятый месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба “Валдай”, что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.

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