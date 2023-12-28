Осторожно, спойлеры! Не читайте, если только планируете просмотр

Наша коллега из Казани, корреспондент 116.RU все-таки поддалась соблазну узнать, что же случилось дальше с героями суперпопулярного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), и не стала дожидаться официального выхода новой серии в четверг. Рассуждения в интернете про судьбу Айгуль не давали покоя: а вдруг всё же она выжила? Да и вопрос о свободе Вовы Адидаса стоял слишком остро. Слитая серия без музыки, с пометками оператора и с резкими переходами смотрелась иначе, но главное — мы узнали сюжет.

Предупреждаем, что сейчас будет очень много спойлеров, поэтому, если вы не готовы узнать про неожиданные повороты сюжета сериала и услышать, что стало с героями «Слова пацана» до самостоятельного киносеанса, смотреть текст ниже мы не советуем.

В седьмой серии, кажется, мы наконец видим, как герои сталкиваются с последствиями своих поступков. Пацаны — это больше не веселые ребята, которые живут по кодексу, встают на защиту друг друга и представляют из себя общую массу, готовую и врагу навалять, и шапку ради благой в их понимании цели отнять. Каждый из главных героев здесь проживает свою линию самостоятельно, в полном одиночестве. И ему не нравится то, до чего он сам себя довел.

Айгуль и Адидас

Начну с того, чем закончилась предыдущая серия, — да, девочка всё же покончила с собой. Отмечу, что для меня лично это было понятно сразу, и, в отличие от юных фанатов любовной линии Марата и Айгуль, я осознавала, что он не стащит ее с карниза, не спасет и не укроет от напастей. Для героини Анны Пересильд другого финала не могло быть.

Новость о ее смерти накрывает всех: отец беспробудно пьет в одиночестве, пытаясь забыться, не запирая дверь в квартиру, учителя в школе плачут и не могут сдержать эмоции, а школьники тихо перешептываются и выглядят торжественно грустно.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Вове в этой серии еще не раз придется столкнуться с собственными ошибками. Судьба играет с ним злую шутку, и девушка, к которой он испытывает сильные чувства, оказывается двоюродной сестрой убитого им Желтого. Всё вскрывается внезапно, и Адидас, еще пару минут назад объяснявший Наташе, что милиция ищет его за убийство плохого человека, укравшего и изнасиловавшего маленькую девочку, теперь оказывается лицом к лицу со скорбью близких главы «Дома быта».

— Он такой хороший, такой умница, всегда поможет, двери открывал. Как в пять лет научила его, так и ни разу не было, чтобы при нем женщина сумку несла, всегда выхватывал. Он даже эти соревнования свои проигрывал, но злости не было никакой. Тренер мне так и сказал — нет злости, — мать Желтого у его гроба не перестает вспоминать, каким хорошим был ее сын, без остановки плачет и теряет сознание.

Адидас, вглядываясь в лицо убитого им брата Наташи, кажется, погружается внутрь себя, сожалея о том, что совершил. Он молчит и не шевелится, минуты тянутся бесконечно, пока возлюбленная, с которой он мечтал убежать в Абхазию и построить дом, скорбит из-за него.

— А этих как их матери воспитывают? Откуда это берется, взять и человека убить, как это? Зачем? Чего ты туда пошел-то? Ну чего тебя туда понесло, сынок?! — не просто кричит, воет зверем мать Желтого.

Мы видим Адидаса плачущим у двери разваливающегося домика в Васильево — он не выдержал, выбежал из душного помещения с тусклым светом, где посередине стоит гроб с врагом. Вова знает, что уже потерял Наташу, и их планам на будущее не суждено сбыться, но, думается, в этот момент он осознает главное: он принял неверное решение, и этот груз теперь всегда будет с ним.

Думать о смерти Желтого, как об убийстве врага, который украл магнитофон, подло поставил на колени и чуть не отрезал младшему брату ухо, Адидасу было куда легче, чем принять то, что Желтый был таким же человеком, как он сам. Сыном, братом, спортсменом. «Такой же пацан, как я и ты».

Наташа узнает о причастности Вовы к смерти брата в автобусе, который везет семью и друзей Желтого на кладбище. Один из провожающих товарища в последний путь и замечает Адидаса.

— Ты кого, мразь, привела?! Это он убил! Адидас убил! — кричит он, набрасываясь на Вову, пока Наташа бьется в истерике. Адидас не защищается, он принимает каждый удар молча. Он смиренно принимает это.

Вова еще попытается удержать Наташу силой их влюбленности, но уже на этой сцене мы понимаем, что шансов у него не осталось. Он сделал свой выбор тогда, в «Доме быта», и у его поступка оказалось куда большее последствие, нежели он мог предположить.

Адидас и пацаны

— Не тем мы занимаемся, что-то не то делаем. Всё, пацаны, дальше без меня, — говорит Адидас парням, еще пару минут назад веселящимся в подвале, и в этой фразе он больше говорит за себя, чем за всех.

Он, их смелый и принципиальный лидер, уходит, совершенно не беспокоясь о том, что будет дальше с «Универсамовскими». Передает бразды правления Зиме, отмечая, что в будущем ребята могут провести выборы. Турбо жмет Вове руку.

— Береги себя, без тебя сложно будет, — говорит он Адидасу, который уходит, не обернувшись.

Но потом мы видим, что главным в банде всё же становится Турбо.

Андрей Пальто

В седьмой серии мы видим, как сильно модифицировался главный герой повествования, с которого всё начиналось, — Андрей. Из милого, скромного мальчика он превратился в настоящего пацана с улицы, и речь не о его одежде и прическе. Андрей стал злее, агрессивнее, он почувствовал себя частью стаи, и проблемы он также научился решать стаей.

В этом эпизоде Андрей натравливает друзей на музыканта Джона, которые избивают его в подъезде, а затем срезает ему волосы, приговаривая, что в следующий раз отрежет и яйца, если тот посмеет увидеться с милиционершей Ирой. Еще вчера маленький мальчик, Пальто безжалостен и чувствует свою силу лишь в компании других пацанов.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Самая тяжелая участь отведена в этой серии герою Рузиля Минекаева — Марату. Узнав о смерти Айгуль на уроке в школе, он поначалу вымещает нахлынувшую ярость на «гонца» — одноклассника, который рассказал ему о самоубийстве девочки. Он не верит, бежит к ней домой, долго смотрит на балконное окно, из которого возлюбленная сделала шаг в небытие.

Марат, как и Андрей, верит в силу стаи, пацанов, понятия, поэтому он мчит к ребятам и просит о помощи: отомстить за свою девчонку, которую довели до такого. Но сталкивается со стеной непонимания. Главный антагонист серии Турбо (хотя я бы назвала его главным злодеем и прошлой серии) смеется над чувствами Маратика.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: 116.RU

— Наши девчонки другим пацанам не дают. Кто ее пер сутки? Голуби? — издевается над бывшим приятелем Турбо, который негласно стал главным «Универсамовских». — У нее хоть характера хватило в окно выйти, а ты…

Турбо на потеху другим пацанам объясняет Марату, что отношения с Айгуль стали для него роковыми — после любви с использованной девочкой он больше не достоин быть «универсамовским». Марата отшивают, он требует сделать всё по правилам и получает жестокие удары в лицо и ногами в живот.

В этой серии мы через Марата узнаем и о другой стороне конца 80-х Казани — подпольном производстве товаров «положительными героями» — комсомольской дружиной. Теми, кто борется против пацанов, теми, в рядах которых на удивление оказывается немало бывших членов группировок.

— Преломи с нами хлеб или обратно на улицу. Садись, Маратик, — парню предлагают присоединиться к ним, но он отмечает, что не хочет ничего и ненавидит и их, и улицу.

В поисках справедливости в отсутствие брата Марат приходит в милицию и рассказывает обо всем дяде Ильдару. Он хочет отомстить за смерть Айгуль, но следователя интересует лишь, где спрятан пистолет, из которого был убит Желтый.

— Ее уже не вернешь, а справедливость восстановить можно. Я тебе слово даю. Офицера, — говорит дядя Ильдар, и Марат с ним безмолвно соглашается.

В конце серии мы видим, как Марат возвращается к пацанам на хоккейную коробку, обманом заставляет Турбо вступить в драку, а затем наблюдает, как его уже бывших друзей и товарищей вяжут милиционеры. У Турбо находят пистолет, из которого Адидас стрелял в Желтого и других членов «Дома быта». Он сопротивляется и кричит, что Марат его подставил, один из ребят, проходя мимо Адидаса-младшего, плюет в него.

Справедливость восторжествовала? Нет. Стало ли легче Марату? Тоже нет. Седьмая серия показывает, как пацаны с улицы оказывались каждый сам за себя, сталкиваясь с реальными проблемами. Как им приходилось пожинать горькие плоды своих поступков. И это не приносило облегчения. Слоган сериала «Пацаны не извиняются» здесь, кажется, несет уже другой смысл. Извиниться им очень хотелось бы, но в этом уже нет никакого смысла.

Взято Источник

28.12.2023