Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

«Всё, пацаны, дальше без меня». Смотрим слитую седьмую серию «Слова пацана»

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Осторожно, спойлеры! Не читайте, если только планируете просмотр

«Всё, пацаны, дальше без меня». Смотрим слитую седьмую серию «Слова пацана»

Наша коллега из Казани, корреспондент 116.RU все-таки поддалась соблазну узнать, что же случилось дальше с героями суперпопулярного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), и не стала дожидаться официального выхода новой серии в четверг. Рассуждения в интернете про судьбу Айгуль не давали покоя: а вдруг всё же она выжила? Да и вопрос о свободе Вовы Адидаса стоял слишком остро. Слитая серия без музыки, с пометками оператора и с резкими переходами смотрелась иначе, но главное — мы узнали сюжет.

Предупреждаем, что сейчас будет очень много спойлеров, поэтому, если вы не готовы узнать про неожиданные повороты сюжета сериала и услышать, что стало с героями «Слова пацана» до самостоятельного киносеанса, смотреть текст ниже мы не советуем.

В седьмой серии, кажется, мы наконец видим, как герои сталкиваются с последствиями своих поступков. Пацаны — это больше не веселые ребята, которые живут по кодексу, встают на защиту друг друга и представляют из себя общую массу, готовую и врагу навалять, и шапку ради благой в их понимании цели отнять. Каждый из главных героев здесь проживает свою линию самостоятельно, в полном одиночестве. И ему не нравится то, до чего он сам себя довел.

Айгуль и Адидас

«Всё, пацаны, дальше без меня». Смотрим слитую седьмую серию «Слова пацана»

Начну с того, чем закончилась предыдущая серия, — да, девочка всё же покончила с собой. Отмечу, что для меня лично это было понятно сразу, и, в отличие от юных фанатов любовной линии Марата и Айгуль, я осознавала, что он не стащит ее с карниза, не спасет и не укроет от напастей. Для героини Анны Пересильд другого финала не могло быть.

Новость о ее смерти накрывает всех: отец беспробудно пьет в одиночестве, пытаясь забыться, не запирая дверь в квартиру, учителя в школе плачут и не могут сдержать эмоции, а школьники тихо перешептываются и выглядят торжественно грустно.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Вове в этой серии еще не раз придется столкнуться с собственными ошибками. Судьба играет с ним злую шутку, и девушка, к которой он испытывает сильные чувства, оказывается двоюродной сестрой убитого им Желтого. Всё вскрывается внезапно, и Адидас, еще пару минут назад объяснявший Наташе, что милиция ищет его за убийство плохого человека, укравшего и изнасиловавшего маленькую девочку, теперь оказывается лицом к лицу со скорбью близких главы «Дома быта».

— Он такой хороший, такой умница, всегда поможет, двери открывал. Как в пять лет научила его, так и ни разу не было, чтобы при нем женщина сумку несла, всегда выхватывал. Он даже эти соревнования свои проигрывал, но злости не было никакой. Тренер мне так и сказал — нет злости, — мать Желтого у его гроба не перестает вспоминать, каким хорошим был ее сын, без остановки плачет и теряет сознание.

Адидас, вглядываясь в лицо убитого им брата Наташи, кажется, погружается внутрь себя, сожалея о том, что совершил. Он молчит и не шевелится, минуты тянутся бесконечно, пока возлюбленная, с которой он мечтал убежать в Абхазию и построить дом, скорбит из-за него.

— А этих как их матери воспитывают? Откуда это берется, взять и человека убить, как это? Зачем? Чего ты туда пошел-то? Ну чего тебя туда понесло, сынок?! — не просто кричит, воет зверем мать Желтого.

«Всё, пацаны, дальше без меня». Смотрим слитую седьмую серию «Слова пацана»

Мы видим Адидаса плачущим у двери разваливающегося домика в Васильево — он не выдержал, выбежал из душного помещения с тусклым светом, где посередине стоит гроб с врагом. Вова знает, что уже потерял Наташу, и их планам на будущее не суждено сбыться, но, думается, в этот момент он осознает главное: он принял неверное решение, и этот груз теперь всегда будет с ним.

Думать о смерти Желтого, как об убийстве врага, который украл магнитофон, подло поставил на колени и чуть не отрезал младшему брату ухо, Адидасу было куда легче, чем принять то, что Желтый был таким же человеком, как он сам. Сыном, братом, спортсменом. «Такой же пацан, как я и ты».

Наташа узнает о причастности Вовы к смерти брата в автобусе, который везет семью и друзей Желтого на кладбище. Один из провожающих товарища в последний путь и замечает Адидаса.

— Ты кого, мразь, привела?! Это он убил! Адидас убил! — кричит он, набрасываясь на Вову, пока Наташа бьется в истерике. Адидас не защищается, он принимает каждый удар молча. Он смиренно принимает это.

Вова еще попытается удержать Наташу силой их влюбленности, но уже на этой сцене мы понимаем, что шансов у него не осталось. Он сделал свой выбор тогда, в «Доме быта», и у его поступка оказалось куда большее последствие, нежели он мог предположить.

Адидас и пацаны

«Всё, пацаны, дальше без меня». Смотрим слитую седьмую серию «Слова пацана»

— Не тем мы занимаемся, что-то не то делаем. Всё, пацаны, дальше без меня, — говорит Адидас парням, еще пару минут назад веселящимся в подвале, и в этой фразе он больше говорит за себя, чем за всех.

Он, их смелый и принципиальный лидер, уходит, совершенно не беспокоясь о том, что будет дальше с «Универсамовскими». Передает бразды правления Зиме, отмечая, что в будущем ребята могут провести выборы. Турбо жмет Вове руку.

— Береги себя, без тебя сложно будет, — говорит он Адидасу, который уходит, не обернувшись.

Но потом мы видим, что главным в банде всё же становится Турбо.

Андрей Пальто

«Всё, пацаны, дальше без меня». Смотрим слитую седьмую серию «Слова пацана»

В седьмой серии мы видим, как сильно модифицировался главный герой повествования, с которого всё начиналось, — Андрей. Из милого, скромного мальчика он превратился в настоящего пацана с улицы, и речь не о его одежде и прическе. Андрей стал злее, агрессивнее, он почувствовал себя частью стаи, и проблемы он также научился решать стаей.

В этом эпизоде Андрей натравливает друзей на музыканта Джона, которые избивают его в подъезде, а затем срезает ему волосы, приговаривая, что в следующий раз отрежет и яйца, если тот посмеет увидеться с милиционершей Ирой. Еще вчера маленький мальчик, Пальто безжалостен и чувствует свою силу лишь в компании других пацанов.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Самая тяжелая участь отведена в этой серии герою Рузиля Минекаева — Марату. Узнав о смерти Айгуль на уроке в школе, он поначалу вымещает нахлынувшую ярость на «гонца» — одноклассника, который рассказал ему о самоубийстве девочки. Он не верит, бежит к ней домой, долго смотрит на балконное окно, из которого возлюбленная сделала шаг в небытие.

Марат, как и Андрей, верит в силу стаи, пацанов, понятия, поэтому он мчит к ребятам и просит о помощи: отомстить за свою девчонку, которую довели до такого. Но сталкивается со стеной непонимания. Главный антагонист серии Турбо (хотя я бы назвала его главным злодеем и прошлой серии) смеется над чувствами Маратика.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: 116.RU

— Наши девчонки другим пацанам не дают. Кто ее пер сутки? Голуби? — издевается над бывшим приятелем Турбо, который негласно стал главным «Универсамовских». — У нее хоть характера хватило в окно выйти, а ты…

Турбо на потеху другим пацанам объясняет Марату, что отношения с Айгуль стали для него роковыми — после любви с использованной девочкой он больше не достоин быть «универсамовским». Марата отшивают, он требует сделать всё по правилам и получает жестокие удары в лицо и ногами в живот.

В этой серии мы через Марата узнаем и о другой стороне конца 80-х Казани — подпольном производстве товаров «положительными героями» — комсомольской дружиной. Теми, кто борется против пацанов, теми, в рядах которых на удивление оказывается немало бывших членов группировок.

— Преломи с нами хлеб или обратно на улицу. Садись, Маратик, — парню предлагают присоединиться к ним, но он отмечает, что не хочет ничего и ненавидит и их, и улицу.

В поисках справедливости в отсутствие брата Марат приходит в милицию и рассказывает обо всем дяде Ильдару. Он хочет отомстить за смерть Айгуль, но следователя интересует лишь, где спрятан пистолет, из которого был убит Желтый.

— Ее уже не вернешь, а справедливость восстановить можно. Я тебе слово даю. Офицера, — говорит дядя Ильдар, и Марат с ним безмолвно соглашается.

В конце серии мы видим, как Марат возвращается к пацанам на хоккейную коробку, обманом заставляет Турбо вступить в драку, а затем наблюдает, как его уже бывших друзей и товарищей вяжут милиционеры. У Турбо находят пистолет, из которого Адидас стрелял в Желтого и других членов «Дома быта». Он сопротивляется и кричит, что Марат его подставил, один из ребят, проходя мимо Адидаса-младшего, плюет в него.

Справедливость восторжествовала? Нет. Стало ли легче Марату? Тоже нет. Седьмая серия показывает, как пацаны с улицы оказывались каждый сам за себя, сталкиваясь с реальными проблемами. Как им приходилось пожинать горькие плоды своих поступков. И это не приносило облегчения. Слоган сериала «Пацаны не извиняются» здесь, кажется, несет уже другой смысл. Извиниться им очень хотелось бы, но в этом уже нет никакого смысла.

Взято Источник
28.12.2023

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Последние дни уходящего года в Москве будут теплыми, сообщают СМИ

29.12.2023

 Новости

В Подмосковье не будет салютов в новогоднюю ночь, сообщил Воробьев

29.12.2023

 Новости

В правительстве Подмосковья назвали главный принцип работы с людьми

29.12.2023

 Новости

Губернатор Воробьев рассказал, что делает привлекательным Подмосковье

29.12.2023

 Новости

На Ямале авиакомпания исполнила мечту 11-летнего мальчика

29.12.2023

 Новости

Экономист прокомментировал решение ЦБ об улучшении условий пользования СБП

29.12.2023

 Новости

Композитор из Самары попал в шорт-лист кинопремии “Золотой орел”

29.12.2023

 Новости

Правительство России учредит ежегодную премию “Наставник года”

29.12.2023

 Новости

“Мы уже в будущем”: нейрохирург в Петербурге провел редкую операцию

29.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix