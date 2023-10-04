“Вы должны сделать это”. В США дали Зеленскому дерзкий совет по России

Владимир Зеленский во время визита в США. Архивное фото

РИА Новости. Если украинская армия не добьется существенных результатов в рамках осеннего этапа контрнаступления, мирное соглашение будет заключено на выгодных для России условиях, пишет журналист Марк Темницкий в статье для Hill.

Как отмечается в публикации, военная и финансовая помощь Киеву все больше начинает зависеть от результатов выборов в странах Запада. Текущую поддержку нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся, и нет никакой гарантии, что она продолжится и в будущем, заметил журналист.«”Если поддержка Украины ослабнет в 2024 году, Москва может добиться мирного урегулирования. Международное сообщество может оказать давление на украинцев, чтобы они провели переговоры и подписали выгодное для России соглашение. <…> Учитывая все это, Украина должна выиграть войну против России в 2023 году”, —заявил Темницкий.

ВСУ уже четвертый месяц ведут активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные в государствах НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. Западные военные эксперты особенно отмечают эффективность российских укрепрайонов и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.

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