«Я не могла больше быть частью этого»: российская шахматистка объяснила смену гражданства

Шахматистка Костенюк о смене гражданства: я не могла больше быть частью этого

Шахматистка Александра Костенюк в видео на YouTube-канале Вити Кравченко рассказала, почему приняла решение сменить спортивное гражданство.

«В тот момент, когда я приняла это решение, – летом-осенью 2022 года – я уже не могла больше физически быть частью этого. Потому что я играла за Россию, а государство использовало мое имя, постоянно было «российская шахматистка». Когда сейчас говорят «российская шахматистка оказалась лучше всех», для меня это звучит будто бы как доказательство того, что «вот смотрите – мы лучше всех. И в спорте тоже», — сказала Костенюк.

Костенюк получила национальное швейцарское гражданство благодаря первому браку, ее мужем был швейцарец. Несмотря на это, она продолжала выступать за сборную России, но из-за санкций со стороны ФИДЕ в отношении российских шахматистов она была вынуждена участвовать в соревнованиях под флагом международной федерации.

В СМИ сообщалось, что выступать за Швейцарию Костенюк сможет только с 1 января 2024 года. Сама спортсменка признавалась, что не хочет разрывать связи с Россией. По ее словам, Россия — это ее корни, которые она не может вычеркнуть из своей жизни.

Ранее в Госдуме призвали российских спортсменов подождать со сменой гражданства.

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