“Яндекс” переселил в сибирский город всех жителей Земли и еще кого-то

В администрации Междуреченска посмеялись над неожиданным ростом населения города до 9,6 млрд человек

Междуреченск / Фото: mrech.ru

Кузбасский город Междуреченск возглавил список самых населенных городов России в поисковой системе “Яндекс”, сообщает “Сибдепо”.

По запросу “города-миллионники России” поисковая система выдает результат, согласно которому в Междуреченске проживает 9,6 млрд человек. Это, кстати, на 1,6 млрд больше, чем население всей планеты, – в ноябре 2022 года сообщили, что население Земли превысило 8 млрд.

“В пресс-службе администрации Междуреченска сообщили, что мэрия с юмором отнеслась к этой новости”, – отмечает издание.

По официальным данным на 2023 год, численность населения Междуреченска – 96 559 человек.

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