реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Участники специальной военной операции встретились с барнаульскими студентами

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Участники специальной военной операции встретились с барнаульскими студентами

Участники специальной военной операции встретились с барнаульскими студентами

Участники специальной военной операции встретились с барнаульскими студентами

Участники специальной военной операции встретились с барнаульскими студентами

Участники специальной военной операции встретились с барнаульскими студентами

Комитетом по делам молодежи администрации города проводятся мероприятия, в рамках которых участники специальной военной операции проводят беседы со студентами образовательных учреждений Барнаула.

21 февраля со студентами Алтайского государственного колледжа встретились председатель Алтайской краевой общественной организации участников специальной военной операции «НАКАТ» Александр Ельников и председатель регионального отделения общероссийской общественной организации военных инвалидов «ВоИн» в Алтайском крае, председатель правления Алтайской региональной общественной организации инвалидов войны в Афганистане Евгений Бадулин.

В ходе встречи они рассказали о своем опыте и поделились важными уроками, которые они извлекли из службы, а также подняли вопросы, которые стоят перед возглавляемыми ими организациями. Студенты задавали много вопросов и проявляли интерес к теме обороны страны.

Встреча была очень познавательной и вдохновляющей для всех участников.

Взято отсюда

горняк22 телеграм

Стало известно о раздавшихся в Киевской и Хмельницкой областях взрывах

В Хмельницкой области Украины были слышны звуки взрывов, сообщило местное…

Узнать больше
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Киевской области

Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Киевской области

Взрывы раздались в Киевской области Украины на фоне ранее объявленной…

Узнать больше
“Мы должны быть смелее”. Сунак призвал конфисковать российские активы

“Мы должны быть смелее”. Сунак призвал конфисковать российские активы

Британский премьер-министр Риши Сунак в статье для газеты The Sunday…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp