Комитетом по делам молодежи администрации города проводятся мероприятия, в рамках которых участники специальной военной операции проводят беседы со студентами образовательных учреждений Барнаула.

21 февраля со студентами Алтайского государственного колледжа встретились председатель Алтайской краевой общественной организации участников специальной военной операции «НАКАТ» Александр Ельников и председатель регионального отделения общероссийской общественной организации военных инвалидов «ВоИн» в Алтайском крае, председатель правления Алтайской региональной общественной организации инвалидов войны в Афганистане Евгений Бадулин.

В ходе встречи они рассказали о своем опыте и поделились важными уроками, которые они извлекли из службы, а также подняли вопросы, которые стоят перед возглавляемыми ими организациями. Студенты задавали много вопросов и проявляли интерес к теме обороны страны.

Встреча была очень познавательной и вдохновляющей для всех участников.

Взято отсюда