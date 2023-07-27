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Удар молнии оставил без лифтов жителей 16-этажной барнаульской новостройки

редактор01 mins

Фото: Алексей Кучерявых

На протяжении пяти дней жильцы высотки на ул. Эмилии Алексеевой, 10 вынуждены пользоваться лестницей, но и такая возможность есть не у всех

Сильная гроза и попадание молнии в 16-этажный жилой дом на ул. Эмилии Алексеевой, 10 (ЖК “Космонавты”) оставил без единого лифта жильцов одного из подъездов. В управляющей компании и организации, обслуживающей лифтовое хозяйство, заявили “Толку”, что занимаются этой проблемой, но каких-либо точных прогнозов пока не дают.

В плену своей квартиры

Жильцы высоких этажей, конечно, недовольны сложившейся ситуацией, но еще больше они переживают за своего соседа инвалида-колясочника, который проживает на 12 этаже и в отсутствие лифта вовсе не может покинуть свою квартиру.

16 мая, 19:50 Барнаульской сироте-инвалиду предложили квартиру на этаже, куда не ходит лифт

Квартиру на девятом этаже предложили барнаульской сироте с ограниченными возможностями здоровья. Доступная среда в доме отсутствует, а лифт поднимается только до восьмого этажа

Другая жительница дома в сообществе “Barnaul 22” рассказала о том, что на днях она вызвала “скорую”, но приехавшие на место фельдшеры якобы отказались к ней подниматься на 15 этаж.

Выехав на место, журналист “Толка” пообщался с другими жильцами. Девушка по имени Светлана живет на 16 этаже. По ее словам, даже молодым забираться на такую высоту по лестнице не так-то просто. Еще в более плачевном положении оказались пожилые люди.

Другая жительница высотки Мария как раз возвращалась с прогулки с двухлетней девочкой на руках:

Мы на пятом этаже живем. Ребенок по состоянию здоровья ножками подняться по лестнице не может. Конечно, нам тяжело. Ждем с нетерпением, когда нам починят лифт“.

Собеседница добавила, что она живет в доме с момента его заселения. За это время лифты вышли из строя во второй раз, но первом случае их починили довольно быстро.

Еще одна девушка с двумя маленькими детьми приехала в гости к маме, которая живет на 11 этаже. Как оказалось, она заранее знала о поломке лифта, но на входе в подъезд все равно глубоко вздохнула:

С передышками будем забираться, как еще. Бабушка у нас еще молодая, но все равно переживает. Пешком забираться на такую высоту, действительно сложно, причем всем“.

Объявление о неработающих лифтах в доме на ул. Эмилии Алексеевой, 10 Фото: Алексей Кучерявых

Следом к подъезду подошел мужчина, на вид 50 лет. Увидев объявление, предупреждающее о неисправном лифте, он не стал стесняться в выражениях. Оказалось, что ему тоже нужно на 11 этаж.

Ремонт может перевалить за 100 тысяч рублей

В информации, размещенной у неработающих лифтов, указано, что их обслуживает компания “Лифтовой центр“. Здесь же от руки написан номер телефона аварийной диспетчерской службы.

Именно в этой службе “Толку” предоставили номер мастера, который сейчас и занимается лифтами на ул. Эмилии Алексеевой, 10.

ЖК “Космонавты” на ул. Эмилии Алексеевой, 10 Фото: Алексей Кучерявых

По его словам, в лифтах подъезда №1 сгорели электронные платы. Сейчас они находятся на экспертизе в одной из лабораторий Новосибирска. Заключение по ним ожидается в самое ближайшее время.

Собеседник пояснил, что если окажется, что они не подлежат восстановлению, придется заказывать новые, но в таком случае их стоимость может превысить 100 тысяч рублей.

Мастер подтвердил информацию о том, что в подъезде №2 после удара молнии лифты также вышли из строя, но один из них удалось починить в оперативном порядке.

Дом на ул. Эмилии Алексеевой, 10 обслуживает управляющая компания “Жилфонд”. Инженер технического отдела УК Светлана Кольнева сообщила “Толку“, что взаимодействие с лифтовой компанией налажено.

По ее словам, после ЧП с ударом молнии, на дом приглашали представителей застройщика. Сама новостройка при этом еще находится на гарантии, но на инженерное оборудование гарантийный срок истек.

Подъезд №1 дома на ул. Эмилии Алексеевой, 10 Фото: Алексей Кучерявых

При визуальном осмотре установили, что молниезащита не повреждена, есть заземление. Ситуация исключительная. Ударила молния, и слаботочная система приняла на себя разряд. В лифтах сгорели платы. Знаем, что от этого же страдали и другие дома в Новосибирске“.

Собеседница пояснила, что лифты, установленные в подъезде №1 достаточно редкие и комплектующие к ним просто так не найти.

Она же подтвердила, что компания “Лифтовой центр” отдала платы на диагностику, параллельно заказали все необходимое. При этом конкретные сроки восстановления лифтов Кольнева озвучить не смогла.

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