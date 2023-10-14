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Умер директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Директор Департамента Общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец. Архивное фото

МИД России сообщил в Telegram-канале о скоропостижном уходе из жизни директора департамента общеевропейского сотрудничества министерства.

“Руководство министерства иностранных дел Российской Федерации и департамент общеевропейского сотрудничества МИД России с глубоким прискорбием сообщают, что 12 октября 2023 года на 62-м году жизни скоропостижно скончался директор Департамента общеевропейского сотрудничества, чрезвычайный и полномочный посол Николай Сергеевич Кобринец”, – говорится в сообщении МИД РФ.

Кобринец родился 21 декабря 1961 года в Москве. В 1984 году окончил МГИМО МИД СССР. Работал в системе МИД на различных должностях в Центральном аппарате и за рубежом. В 2006-2011 годах – заместитель Постоянного представителя Российской Федерации при Европейском союзе, в 2011-2012 годах – заместитель директора Департамента общеевропейского сотрудничества. С февраля 2012 года по октябрь 2019 года занимал должность заместителя директора Департамента международного сотрудничества Правительства Российской Федерации. С 2019 года возглавлял департамент общеевропейского сотрудничества.

Кобринец был награжден медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени, орденом Дружбы, Почетной грамотой президента Российской Федерации.

В сообщении МИД указывается, что “ушел талантливый дипломат, опытный руководитель и отзывчивый наставник, посвятивший всю свою трудовую жизнь защите внешнеполитических интересов Родины”.

новости Алтайский
Взято отсюда
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