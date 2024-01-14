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Умер поэт Лев Рубинштейн

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8 января его сбила машина

Умер поэт Лев Рубинштейн

Сегодня, 14 января, на 77-м году жизни умер российский поэт Лев Рубинштейн. Об этом сообщила его дочь в живом журнале:

— Мой папа, Лев Рубинштейн, умер сегодня, — написала дочь поэта Мария.

8 января поэта сбила машина на пешеходном переходе в Москве. Он шел по наземному переходу на улице Образцова. Поэта госпитализировали в тяжелом состоянии.

19 февраля Льву Рубинштейну должно было исполниться 77 лет.

Лев Рубинштейн начал заниматься литературой в 1960-х годах. В 1970-х работа с библиотечными карточками вдохновила его создать собственный жанр картотеки.

Вместе с поэтами Всеволодом Некрасовым и Дмитрием Приговым Лев Рубинштейн основал московский концептуализм. Поэт регулярно участвовал в литературных и музыкальных фестивалях, художественных акциях и выставках.

В 2012 году за книгу «Знаки внимания» Лев Рубинштейн получил литературную премию «НОС». Произведения поэта переведены на английский, немецкий, финский, французский, шведский и другие языки.

Приносим соболезнования родным и близким Льва Семеновича.

Взято Источник
14.01.2024

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