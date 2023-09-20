Урожай – 2023: чем и по каким ценам торгуют на уличных базарчиках Барнаула. Фото - ГОРНЯК22

Уличные торговцы по-разному оценивают покупательский спрос, говоря об урожае этого года. При этом многие отмечают, что торговля для них – необходимое финансовое подспорье

На уличных базарчиках Барнаула вновь бойкое время. Одни торгуют излишками урожая со своих садов и огородов, другие закупают то, что им необходимо, готовясь к зиме. Корреспонденты “Толка” вновь посетили несколько точек уличной торговли, узнали цены и поговорили с людьми.

Урожай зависит от ухода

Традиционно излишками урожая со своих садов и огородов, а также цветами торгуют на пересечении проспектов Социалистического и Строителей.

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Прежде чем поговорить с “Толком”, Галина Записных продала прохожей поллитровый стакан садовой ежевики за 250 рублей.

“Если ухаживать, все нормально урождается, а если нет, то и ничего не вырастет“, – рассудила женщина об урожае.

У нее и других таких же уличных торговцев помидоры продаются по 150-170 рублей за килограмм. Литр облепихи стоит 200 рублей.

Другая женщина посетовала, что в этом году пришлось раньше убирать капусту. Из-за дождей начали трескаться вилкИ.

“Люди все берут. Возле дома, далеко ходить не надо. На рынке неделями овощи валяются, а мы все свежее привозим“, – добавила Записных.

Урожай – 2023: чем и по каким ценам торгуют на уличных базарчиках Барнаула Фото: Виталий Барабаш

А вот жительница Барнаула Елена Николаевна покупательским спросом оказалась недовольна, хотя облепиху уже к обеду она успела продать.

Также женщина торгует болгарским перцем по 250 рублей за килограмм. Черноплодную рябина она продает по 100 рублей за литр. Собеседница заметила, что эта ягода хорошо понижает давление.

С яблоками плохо, хорошо с баклажанами

В павильонах за торговым центром “Гулливер Парк” на проспекте Красноармейском также излишками с дач и огородов торгуют пенсионеры.

Словоохотливой собеседницей оказалась местная жительница Галина Юрьевна:

“В июне и июле было жарко, на почве температура до 50 градусов доходила. Поэтому урожай достался тяжело. Теперь дожди пошли. Половина помидоров осыпались фитофторой“.

Урожай – 2023: чем и по каким ценам торгуют на уличных базарчиках Барнаула Фото: Виталий Барабаш

Яблоки зимнего сорта Заветное женщина продает по 200 рублей за литровое ведерко:

“В этом году яблок в 10 раз меньше, чем в прошлом, когда я 50 ведер с четырех деревьев собрала. Тогда их у всех было много, потому они продавались по 50 рублей за ведерко“.

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Также пенсионерка продает мелкие огурцы, похожие на корнишоны.

Собеседница отметила, что этим летом у всех уродились хорошие баклажаны. В среднем их продают по 70-100 рублей за килограмм.

Уличные торговцы вспомнили Карлина

Галина Юрьевна вспомнила любопытную историю о том, как тогда еще новые торговые павильоны за ТЦ “Гулливер Парк” инспектировали бывший мэр Барнаула Сергей Дугин и экс-губернатор края Александр Карлин:

“Как только нам поставили здесь прилавки, приехал Дугин. Спрашивает у нас: – Нравится? – Мы ответили, что очень хорошо. Крыша над головой от дождя и солнца защищает, есть куда сумки поставить. Чуть позже подошел его помощник: – Когда приедет Карлин проверять, вы, пожалуйста, ему то же самое скажите. – Объяснил, что Дугину якобы сделали выговор, что он деньги на наши павильоны пустил“.

Урожай – 2023: чем и по каким ценам торгуют на уличных базарчиках Барнаула Фото: Виталий Барабаш

Пенсионерка продолжила, что через какое-то время бывший губернатор действительно приехал:

“Карлин спрашивает у меня: – Ну как, вы довольны? А я ведро с тюльпанами обняла и говорю, не представляете как! У меня до сих пор с ним совместное фото в телефоне хранится“.

На этом женщина свою историю не закончила:

“У меня тогда была баночка брусники в сахарном сиропе. Карлин берет ее и спрашивает: – Сколько стоит? – Я говорю – 150 рублей. А он мне: – А в Москве 500 рублей за такую же банку просят“.

Из педагогов в грибники

На базарчике на площади Спартака торгует лисичками Надежда Булочникова. За литровое ведерко она просит 150 рублей, за двухлитровое – 300 рублей.

“Грибы в этом году хорошие. Много было белого гриба, хоть литовкой коси. Сейчас вот лисички идут. Если еще тепло постоит, то через неделю появятся опята“, – говорит женщина.

Урожай – 2023: чем и по каким ценам торгуют на уличных базарчиках Барнаула Фото: Виталий Барабаш

Обычно грибники предпочитают не выдавать свои излюбленные места. Собеседница же рассказала, что собирает грибы в окрестностях села Озеро-Петровское в Троицком районе:

“Зимой живу в Барнауле, а все лето провожу там, на своей малой родине. Раньше учителем работала. Потом нужно было за мамой ухаживать, а уже после в школу возвращаться не захотела. Многое там изменилось. Вот и занимаюсь собирательством“.

Помимо грибов на площади Спартака торгуют всеми сезонными овощами. Цены практически не отличаются о тех, которые нам называли в других торговых точках.