«Аллею славы» открыли на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве. В числе героев этой экспозиции — Ольга Ганчарова из Барнаула. Об этом сообщил сайт “Вечерний Барнаул”.

Известно, что «Аллею славы» организовало Российское общество «Знание». Экспозиция посвящена победам российских школьников на международных олимпиадах по математике, биологии, химии, физике, информатике, географии, астрономии и астрофизике, а также по естественным наукам среди юниоров. С 2000 года участникам от нашей страны удалось завоевать 859 медалей, 468 из которых — высшей пробы.

Ольга Ганчарова училась в барнаульском лицее №86. В 2005 году она вошла в число абсолютных победителей Международной олимпиады по биологии, которая проходила в Пекине. Свою жизнь Ольга связала с наукой.

Добавим, что от Сибирского федерального округа на «Аллею славы» отправили семь медалей.

Взято отсюда