Жена погибшего рассказала, что это третья судимость нападавшего

12 марта 2024, 20:10648Написать комментарий

Зарезавший таксиста барнаулец оказался дважды судимым рецидивистом на УДО. 1 марта он десять раз ударил ножом водителя, отказавшегося подождать его на точке. Подробности трагедии NGS22.RU рассказала жена погибшего Олеся.

— По камерам видно, что мой муж и пассажир вышли из машины и начали ругаться. В какой-то момент автомобиль поехал, потому что не был припаркован. Супруг начал садиться за руль, а в эту секунду пассажир ударил его сзади в область легкого. Взял с панели телефон, выбросил из машины и начал уходить. Потом обернулся, увидел, что мой муж жив, вернулся и ударил еще девять раз. После чего бросил нож, сел в машину и уехал по Лесному тракту, — уточняет Олеся.

Таксист скончался на месте от потери крови.

В попытках уехать 33-летний мужчина врезался в дорожный знак. Тогда его и задержали полицейские. Известно, что напавший на таксиста Владислав уже был судим по другой уголовной статье — за грабеж с причинением тяжких телесных повреждений.

Нападавший заказывал такси от съемной квартиры в Барнауле в районе Сухэ-Батора, где жил с 22-летней женой и двумя маленькими детьми.

В отношении Владислава возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Ему грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.

По мнению жены погибшего, жуткая трагедия произошла из-за отсутствия защиты для водителей — в предоставляемых таксопарках машинах нет камер видеонаблюдения.

— Конкретный пример, что никаких видеокамер в салоне и регистраторов за счет таксопарка нет. Если бы в салоне было хоть что-то, это бы всё упростило (расследование. — Прим. ред.), — считает Олеся.

Читать наши новости можно и в Telegram! Чтобы не пропускать интересные материалы и всегда быть в курсе событий, присоединяйтесь к NGS22.RU по ссылке.

Если вы знаете подробности происшествия, свяжитесь с нами по номеру +7 912 222-00-14. или напишите в телеграм-бот по ссылке.

Взято Источник

13.03.2024