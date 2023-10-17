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Задержан иностранный гражданин с поддельным паспортом

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В автомобильном пункте пропуска «Кулунда» сотрудниками пограничного управления выявлен иностранный гражданин, предъявивший паспорт с признаками полной подделки.

В результате разбирательства установлено, что задержанный является гражданином одной из стран Центрально-Азиатского региона, который​ с 2006 года занимался трудовой деятельностью на территории Российской Федерации, утерял свой паспорт и, понимая, что находится в нашей стране незаконно, обратился к неизвестному лицу, который за денежное вознаграждение в размере 2000 долларов изготовил ему поддельный документ, выданный на вымышленные данные гражданина другой страны.

Таким образом, иностранец пытался незаконно выехать из России на территорию сопредельного государства.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Взято отсюда
Горняк22

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