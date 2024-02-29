Сегодня, 29 февраля 2024 года, в ходе рабочей поездки в Алтайский край заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин провел личный прием граждан в городе Новоалтайске. В мероприятии участвовали прокурор региона Антон Герман, городские и районные прокуроры, представители органов власти и местного самоуправления.

На прием к Дмитрию Демешину обратились жители городов Барнаула, Новоалтайска, Алейска, Заринска, а также Алтайского, Павловского, Быстроистокского, Хабарского и Топчихинского районов по вопросам переселения из ветхого и аварийного жилья, содержания улично-дорожной сети, ненадлежащего уличного освещения, обеспечения техническими средствами реабилитации инвалидов, защиты жилищных прав детей-сирот и участников долевого строительства, транспортного обслуживания населения.

Всем заявителям заместителем Генерального прокурора Российской Федерации разъяснено действующее законодательство, прокурору Алтайского края поручено организовать соответствующие проверочные мероприятия, в ходе которых дать правовую оценку действиям и решениям органов государственной власти и местного самоуправления, иных уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона принять исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, направленных на восстановление прав граждан и привлечение к ответственности виновных лиц.

Разрешение обращений и результаты проверок поставлены на контроль управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу.

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