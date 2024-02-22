Сегодня, 21 февраля 2024 года, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу Баир Доржиев провел личный приём граждан Алтайского края.

На прием к Баиру Доржиеву по вопросам защиты прав детей-сирот, переселения из ветхого и аварийного жилья, обеспечения техническими средствами реабилитации инвалидов, содержания улично-дорожной сети, ненадлежащего уличного освещения обратились жители городов Барнаула, Новоалтайска и Заринска, Михайловского и Локтевского районов.

Всем заявителям заместителем начальника управления Генеральной прокуратуры по Сибирскому федеральному округу разъяснено действующее законодательство, прокурору Алтайского края поручено организовать соответствующие проверочные мероприятия, в ходе которых дать правовую оценку действиям и решениям органов местного самоуправления, социального фонда, иных уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона принять меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление нарушенных прав граждан.

Ход и результаты проверок поставлены на контроль управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу.

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