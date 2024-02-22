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Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу Баир Доржиев провел личный прием граждан Алтайского края

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Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу Баир Доржиев провел личный прием граждан Алтайского края

Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу Баир Доржиев провел личный прием граждан Алтайского края

Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу Баир Доржиев провел личный прием граждан Алтайского края

Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу Баир Доржиев провел личный прием граждан Алтайского края

Сегодня, 21 февраля 2024 года, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу Баир Доржиев провел личный приём граждан Алтайского края.

На прием к Баиру Доржиеву по вопросам защиты прав детей-сирот, переселения из ветхого и аварийного жилья, обеспечения техническими средствами реабилитации инвалидов, содержания улично-дорожной сети, ненадлежащего уличного освещения обратились жители городов Барнаула, Новоалтайска и Заринска, Михайловского и Локтевского районов.

Всем заявителям заместителем начальника управления Генеральной прокуратуры по Сибирскому федеральному округу разъяснено действующее законодательство, прокурору Алтайского края поручено организовать соответствующие проверочные мероприятия, в ходе которых дать правовую оценку действиям и решениям органов местного самоуправления, социального фонда, иных уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона принять меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление нарушенных прав граждан.

Ход и результаты проверок поставлены на контроль управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу.

Взято отсюда

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