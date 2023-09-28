28.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Политика
Путин проведет встречу с избранными главами субъектов России
Политика
Замкомандующего ВДВ стал сенатором от Псковской области
Политика
Правительство Якутии отправили в отставку
Общество
Путин проведет переговоры с президентом Южного Судана
Общество
Правительство Якутии отправили в отставку
Общество
Журналист рассказала, как украинский конфликт повлиял на позиции Запада

Коллекция категорий

Бизнес122 Новости
Здоровье165 Новости
Новости Алтай1096 Новости
Новости Горняк223 Новости
Образование133 Новости
Общество297 Новости
Объявления79 Новости
Политика207 Новости
Спорт160 Новости
Платим за интересные новости!

Замкомандующего ВДВ стал сенатором от Псковской области

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Генерал-майор Алексей Наумец. Архивное фото

Псковский губернатор Михаил Ведерников подписал указ о наделении полномочиями сенатора от Псковской области заместителя командующего ВДВ РФ, генерал-майора Алексея Наумца, документ опубликован на сайте нормативных правовых актов региона. «”Наделить Наумца Алексея Васильевича полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Псковской области на срок полномочий губернатора Псковской области Ведерникова М.Ю”, – говорится в документе.

О своем решении назначить сенатором заместителя командующего ВДВ глава региона объявил в субботу, 23 сентября. Ведерников отмечал, что уверен в том, что Наумец “будет не только представлять и эффективно отстаивать интересы Псковской области на федеральном уровне, но и профессионально решать вопросы, связанные с безопасностью, военной службой и поддержкой наших бойцов”.

Также прекращены полномочия сенатора от Псковской области Елены Бибиковой, входившей в состав комитета Совета Федерации по социальной политике, соответствующий указ опубликован на сайте нормативных правовых актов региона. “Полномочия сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Псковской области Бибиковой Елены Васильевны прекратить 27 сентября 2023 года в связи с истечением срока полномочий, пункт 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации”, – указывается в документе. Елена Бибикова проработала в верхней палате российского парламента два срока – с 2014 и с 2018 года.

Генерал-майор Алексей Наумец родился 11 февраля 1968 года. В Вооружённых силах с июля 1986 года. Поступил в Рязанское высшее военное командное училище связи имени Маршала Советского Союза М.В. Захарова, проходил обучение в десантной роте. Окончил училище в 1990 году. С февраля 2018 года — заместитель начальника штаба Воздушно-десантных войск РФ. В 2019 году — временно исполняющий обязанности начальника штаба — первого заместителя командующего Воздушно-десантными войсками Российской Федерации.

Взято отсюда
Источник

Добавить комментарий

Похожие новости