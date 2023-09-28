Замкомандующего ВДВ стал сенатором от Псковской области

Генерал-майор Алексей Наумец. Архивное фото

Псковский губернатор Михаил Ведерников подписал указ о наделении полномочиями сенатора от Псковской области заместителя командующего ВДВ РФ, генерал-майора Алексея Наумца, документ опубликован на сайте нормативных правовых актов региона. «”Наделить Наумца Алексея Васильевича полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Псковской области на срок полномочий губернатора Псковской области Ведерникова М.Ю”, – говорится в документе.

О своем решении назначить сенатором заместителя командующего ВДВ глава региона объявил в субботу, 23 сентября. Ведерников отмечал, что уверен в том, что Наумец “будет не только представлять и эффективно отстаивать интересы Псковской области на федеральном уровне, но и профессионально решать вопросы, связанные с безопасностью, военной службой и поддержкой наших бойцов”.

Также прекращены полномочия сенатора от Псковской области Елены Бибиковой, входившей в состав комитета Совета Федерации по социальной политике, соответствующий указ опубликован на сайте нормативных правовых актов региона. “Полномочия сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Псковской области Бибиковой Елены Васильевны прекратить 27 сентября 2023 года в связи с истечением срока полномочий, пункт 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации”, – указывается в документе. Елена Бибикова проработала в верхней палате российского парламента два срока – с 2014 и с 2018 года.

Генерал-майор Алексей Наумец родился 11 февраля 1968 года. В Вооружённых силах с июля 1986 года. Поступил в Рязанское высшее военное командное училище связи имени Маршала Советского Союза М.В. Захарова, проходил обучение в десантной роте. Окончил училище в 1990 году. С февраля 2018 года — заместитель начальника штаба Воздушно-десантных войск РФ. В 2019 году — временно исполняющий обязанности начальника штаба — первого заместителя командующего Воздушно-десантными войсками Российской Федерации.

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