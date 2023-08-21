Запад устал. Украину готовят к поражению

К концу следующего года Киев может лишиться военной поддержки США и Евросоюза, пишут западные СМИ. В результате придется снизить интенсивность боевых действий и всерьез задуматься о переговорах с Россией. К чему это приведет — в материале РИА Новости.

Пора за стол

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что предстоящая осень будет очень тяжелой, так как среди союзников все громче призывы к диалогу с Москвой, а представителей Глобального Юга никак не удается убедить однозначно поддержать Киев.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

В то же время министр согласился, что рано или поздно переговоры начнутся. Скорее всего, через посредника.

Как известно, осенью прошлого года украинские власти запретили любые политические контакты с Москвой на законодательном уровне. Но ситуация меняется.

Конечно, Киев гневно отвергает возможность обмена территорий на мир. Те, кто это предлагают, думают лишь о том, чтобы быстрее возобновить привычный бизнес, заявил Кулеба. А Украине нужно восстановление территориальной целостности и гарантии безопасности.

Москва готова к переговорам без предварительных условий, но “с учетом реалий”. По словам главы пресс-службы Госдепа Мэттью Миллера, Вашингтон никогда не настаивал на том, чтобы Киев от этого категорически отказывался.

Денег нет

Контрнаступление ВСУ оказалось не стремительным и не победоносным, как обещала команда Зеленского, а вялым и кровопролитным. Это разочаровало Запад. Теперь в Евросоюзе и США обсуждают, стоит ли продолжать накачивать Украину деньгами и оружием, если там все равно не могут распорядиться полученными ресурсами как следует.

Олаф Шольц выразил надежду на дипломатическое урегулирование конфликта. При этом он сослался на встречу в Саудовской Аравии, где четыре десятка стран обсуждали противостояние Москвы и Киева. Хотя канцлер Германии пытался преподнести этот форум как элемент давления на Россию, ясно, что Украина не добилась желаемого: Глобальный Юг так и не присоединился к Западу.Канцлер Германии Олаф Шольц

Немецкое издание Bild предупреждает: если ВСУ не добьются успеха, в контрнаступление двинется уже Россия. И перед союзниками возникнет вопрос: может, лучше прекратить боевые действия? Газета Die Welt рассуждает в том же духе.

Между Украиной и США тоже не все гладко. Белый дом запросил у конгресса 13 миллиардов долларов на экстренную военную помощь Киеву. Деньги нужны до 30 сентября. Однако республиканцы, контролирующие палату представителей, колеблются. Большинство склоняется к точке зрения Дональда Трампа, призывающего не увеличивать, а сокращать поставки оружия, чтобы как можно быстрее погасить конфликт.Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби

К тому же, по данным CNN, 55% американцев считают, что конгрессу нужно отклонить запрос Белого дома. Впрочем, 48%, наоборот, выступают за наращивание военной помощи.

Адвокатом Киева выступил президент Польши Анджей Дуда. Но крайне неудачно. Как пишет The Washington Post, он так обосновал необходимость дальнейших поставок оружия: жизни украинских солдат гораздо дешевле, чем американских.

Время пришло

Украинский политолог Вадим Карасев считает, что киевским властям нужно было соглашаться на Стамбульскую сделку. “Наконец Кулеба вспомнил о переговорах. Лучше поздно, чем никогда. <…> НАТО предложила Украине идти в контрнаступление без авиации, поэтому теперь нужно ждать ответного удара России. <…> В начале апреля 2022-го Арахамия ходил по офису президента и говорил, что можно открывать шампанское, потому что он договорился с русскими. Но затем под давлением Байдена и Джонсона решили нанести Москве военное поражение”, — сказал он в интервью одному из местных медиа.Помощник президента России Владимир Мединский и руководитель фракции “Слуга народа” в Верховной раде Украины Давид Арахамия во время встречи во дворце Долмабахче в Стамбуле

Российские эксперты полагают, что пока предложения Киева неактуальны для Москвы. По мнению политического аналитика Родиона Мирошника, Кулеба, рассуждая о тяжелой осени, прежде всего имеет в виду себя и других представителей правящей элиты. “Лично для них любое изменение статуса Украины в глазах стран Запада — трагедия. Кулеба, Резников, Зеленский и прочие не смогут править ни в каком другом режиме, кроме вооруженного противостояния с Россией. При этом ясно, что после провала контрнаступления США и Евросоюз охладели к ним”, — подчеркнул эксперт в беседе с РИА Новости.

С ним согласен эксперт Финансовой академии при правительстве России Денис Денисов. На Украине скоро запустят дискуссию о необходимости диалога с Москвой, предсказывает он. “Все понимают, что альтернативы нет. Развилки пройдены вместе с провалом контрнаступления”, — отмечает аналитик.

Но до завершения боевых действий еще далеко. Кроме того, много времени потребуется для прекращения диверсий и террористических актов. Только после этого стороны приступят к обсуждению перемирия. О полноценном мире говорить вообще не приходится.

Взято отсюда

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