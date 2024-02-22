Торжественное мероприятие под таким названием прошло в администрации города Барнаула сегодня, накануне празднования Дня защитника Отечества. Среди приглашенных на мероприятие: участники специальной военной операции, сотрудники войск национальной гвардии Российской Федерации по Алтайскому краю, а также руководители военно-патриотических клубов и военно-спортивных клубов Барнаула, городских учреждений и организаций, оказывающих гуманитарную помощь и помощь семьям участников СВО, сотрудники военных комиссариатов, учащиеся Барнаульского кадетского корпуса, лицея № 52.

Участников торжественной встречи приветствовал глава города Вячеслав Франк:

– Сегодня каждый защищает Отечество по-своему – женщины на передовую посылают теплые вещи, дети пишут письма, отправляют рисунки, предприниматели вносят свою, очень важную и значимую лепту. Все наше общество подключается к решению проблем, к тем условиям, в которых мы находимся. Сегодня, как никогда, важно всем нам объединиться, быть вместе, помогать друг другу. Особые слова благодарности тем, кто на фронте. Мы гордимся всеми, кто сегодня отстаивает нашу независимость и наше право на мирную жизнь, как это делали наши деды и прадеды, ветераны Великой Отечественной войны. Поздравляю всех с праздником, желаю крепкого здоровья, сил и терпения, мирного неба и скорейшей победы!

В настоящее время в Алтайском крае девять героев России, участников СВО, четверо из них удостоены высокого воинского звания посмертно. Приглашенные на торжественное мероприятие почтили минутой молчания память о погибших защитниках Родины.

Председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич:

– Сегодня День защитника Отечества, возникнув в день годовщины Красной армии, напоминает нам не только о её славном прошлом, но и обо всех воинских подвигах в истории нашего государства. Хотелось бы выразить огромную признательность всем тем, кто позволяет каждому из нас с полной уверенностью говорить о том, что наша Родина в надежных руках. Сегодня я искренне хочу пожелать, чтобы у вас был крепкий тыл, чтобы вас любили и поддерживали ваши родные и близкие. С праздником, дорогие мужчины!

К собравшимся в зале обратился руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Алтайском крае Сергей Войтюк:

– Февраль – в истории России победный месяц, и этот год не исключение. Хочется поздравить всех наших солдат, миротворцев, с Днем защитника Отечества. Подарок от нашей большой команды, гуманитарный конвой, уже в пути. Огромное спасибо всем, кто на фронте и кто находится здесь, выполняя свой ратный долг. Спасибо, что честно служите своей стране – великой России.

Творческими номерами участников торжественного мероприятия поздравили известные барнаульские исполнители Вера Сапутина, Антон Концеба, служащий Росгвардии Владимир Иганов.



Взято отсюда