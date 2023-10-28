Затяжная магнитная буря. Ждать ли возмущений в Алтайском крае

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В большинстве городов геомагнитные волнения будут достигать четырех баллов. Метеочувствительным людям рекомендуют быть внимательнее к своему здоровью

До 31 октября на Земле будет мощная магнитная буря силой от 3 до 4 баллов, сообщил Life.ru .

По данным издания, солнечная активность ожидается умеренной, но возможны вспышки класса X , которые являются самыми мощными.

Так, 28-30 октября станут днями относительного затишья, магнитное поле придет в норму после всплесков предыдущих дней, но ненадолго.

Уже 31 октября, начиная со второй половины дня, по прогнозу ожидается новый геомагнитный всплеск.

Ждать ли магнитные бури в Алтайском крае

По данным лаборатория солнечной астрономии, возбужденная магнитосфера прогнозируется в Алтайском крае в первой половине дня 30 октября, а также 1 ноября.

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Далее в ноябре всплеск ожидается 9 числа и 23-го.

Что делать метеочувствительным людям

Метеочувствительные люди говорят, что могут ощущать колебания магнитного поля Земли: появляется головокружение и головная боль, скачки артериального давления и так далее.

Медики рекомендуют в это время скорректировать распорядок дня, избегать стрессов, отказаться от алкоголя и сигарет и больше гулять на свежем воздухе.

Напомним, что в медицине нет единой позиции относительно того, как влияют магнитные бури на самочувствие человека.

Ассистент кафедры внутренних болезней Института клинической медицины ННГУ им Н.И.Лобачевского, врач-кардиолог Александр Субботин считает, что в доказательной медицине недостаточно данных о связи колебаний электромагнитного излучения и магнитных бурь с состоянием здоровья человека.

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По словам медика, к нему часто обращаются пациенты с ухудшением самочувствия в период магнитных бурь. Чаще всего люди жалуются на слабость, головные боли, головокружения, нестабильность артериального давления.

“Но эти жалобы можно объяснить наличием других заболеваний и эффектом нонцебо — если по всем телеканалам и в утренних передачах мы будем слышать про вред магнитных бурь, мы будем ходить с головными болями именно из-за этих самых несчастных магнитных бурь“, — цитирует врача издание stacionar.press .

При ухудшении самочувствия в период магнитной бури врач рекомендует искать первопричины.

Ранее “Толк” публиковал календарь магнитных бурь на ноябрь .

Взято отсюда

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