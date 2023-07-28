Завершилась 30-я смена Международной летней детской деревни «Алтай»-2023

Алтайский краевой Союз детских и подростковых организаций завершил 30-ю, юбилейную, смену Международной летней детской деревни «Алтай».

Торжественное закрытие состоялось 24 июля. Незаметно для ребят пролетели 10 дней, насыщенных образовательными и культурными программами.

По-праву, Международка считается колыбелью кадров, которые в будущем станут высококлассными специалистами, как в Алтайском крае, так и в субъектах Российской Федерации. Для осознанного выбора профессии и возможности прикоснуться к ее основам, в МЛДД «Алтай» работали 55 профильных «школ», нацеленных на подготовку кадров в области межнациональных, правовых отношений, культуры, образования, медицины, экономики, предпринимательства, спорта, информационных технологий, инженерно-технической сферы, творчества, военно-прикладного искусства, здорового образа жизни и добровольчества.

Наряду с образовательными проектами Международки проходило профессиональное тестирование и ориентирование ребят, еще не определившихся с будущей профессией. Международку посетило более 200 экспертов Алтайского края: лучшие педагоги, преподаватели вузов, ссузов, представители органов власти, предпринимательства, спорта, медицины, культуры, МЧС, силовых структур, активисты институтов гражданского общества, бойцы студенческих педагогических отрядов и иностранные студены. Авторы образовательной программы наполняли каждый день важными педагогическими задачами: приобщение к здоровому образу жизни, развитие лидерских качеств, привитие трепетного отношения к культурам народов России и зарубежья, формирование верного патриота своей Родины. Международка – это яркий фестиваль науки, техники, творчества.

Это место, где осуществляется партнерство детей и взрослых, зарождается много креативных и смелых проектов, которые будут реализовываться в системе детского и молодежного движения. Участники Международки пообещали поделиться новыми креативными проектами, программами, интересными коллективными творческими делами в своих территориях. Некоторые отзывы о 30-й смене Международной летней детской деревне «Алтай»: Попова Полина, 16 лет, Баевский район: «В Международку приезжаю уже третий раз. Главное, что заставляет меня возвращаться сюда – это люди, сверстники и опытные эксперты, которые обладают не только знаниями, но и опытом. Возможность обсудить с такими людьми вопросы важно и ценно для меня. МЛДД дарит незабываемые эмоции, которые хочется переживать все больше и больше».

Стаценко Александра, 16 лет, г. Барнаул, МАОУ СОШ №136: «В Международку приехала целенаправленно в дружину «Инновационная», так как хочу связать свою судьбу с журналистикой. В этой смене я занималась на радио, узнала о технике речи радиоведущего и нюансах интервьюирования. В следующем году пойду в «Школу телевидения». Здесь классно! Много друзей. Мы не на словах говорим о мире и дружбе, а мы проживаем это во всех делах Международки. Мы научились дружить». Беляев Дмитрий, 14 лет Шипуновский район: «Эта смена стала для меня нечто большим, чем просто хорошо проведенное время в кругу друзей. Она подарила большое количество эмоций, научила ценить дружбу и любить Родину. Было много экспертов, которые нас мотивировали на достижение целей. А еще в МЛДД много профильных дружин, можно выбрать «школу» по интересам. Например, я ходил в «Киноклуб». Очень понравилось, что каждый день был посвящен какой-то тематике. Уверен, что приеду сюда еще раз».

Справка: Международная летняя детская деревня «Алтай» – это многопрофильная образовательно-воспитательная программа. Брендовый авторский проект Алтайского краевого союза детских и подростковых организаций. Ежегодно она объединяет лидеров детского движения в возрасте 14-17 лет из разных регионов России и зарубежья. Это лидеры детских молодежных организаций, победители, лауреаты, дипломанты районных, городских, краевых конкурсов, фестивалей, соревнований, олимпиад, активисты школьного самоуправления, волонтерских, добровольческих отрядов. Юбилейная 30-я смена МЛДД «Алтай» прошла с 16 по 25 июля 2023 г. в детском лагере отдыха «Юность». Программа смены объединила вместе детей и молодёжь разных национальностей и культур Алтайского края, России, представителей дружественных стран. Работали десять дружин: «Стремительная», «Солнечная», «Радужная», «Творческая», «Инновационная», «Праводеловая», «Отважная», «Правоохранительная», «Олимпийская» и «Спасательная»; 55 профильных «школ», 9 «академий», прошло 50 тематических часов, завершено 22 общих международных дела.