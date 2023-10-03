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Завершился 586-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Об основных событиях специальной военной операции России на Украине за 2 октября рассказал телеграм канал РИА Новости.

За сутки украинские потери составили порядка 400 военных, ВС РФ отразили атаки противника на донецком и на краснолиманском, сообщило МО РФ.

Уничтожены склад топлива и авиационных средств поражения на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области, а также станция постановки помех навигационным приемникам «Анклав».

Российский бронежилет «Оберег», поставляемый в зону спецоперации, выдержал на испытаниях винтовочную пулю 8,6 на 70 мм Lapua Magnum.

Как заявил Песков, отказ Вашингтона финансировать Киев — это временное явление, Америка продолжит прямую вовлеченность в конфликт.

Завершился 585-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

Взято отсюда
горняк

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