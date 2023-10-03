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“Зеленский будет мертв”. В США раскрыли, что скоро случится на Украине

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Владимир Зеленский во время визита в США. Архивное фото

Президента Украины Владимира Зеленского может не оказаться в живых к моменту, когда власти страны будут подписывать акт о капитуляции, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.«”Зеленского не будет, когда Киев капитулирует, документ подпишет кто-то другой. Он либо будет убит, либо отойдет в сторону. <…> Для него все кончено, а тот, кто придет на его место, будет за столом переговоров”, — спрогнозировал он.

По мнению эксперта, условия мирного соглашения продиктует российская сторона. Вашингтону и Брюсселю остается лишь понять, что им не удастся победить Москву на поле боя, поэтому необходимо принять реальность такой, какая она есть, отметил Риттер.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.

Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.

Взято отсюда
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