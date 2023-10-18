Зеленский подтвердил применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS

Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ нанесли первые удары дальнобойными американскими ракетами ATACMS, о чем он заявил в видеообращении, опубликованном в Telegram.«”Сегодня особенно благодарим Соединенные Штаты. Наши договоренности с президентом Джо Байденом выполняются. Выполняются очень точно — ATACMS себя показали”, — заявил он.

Днем депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что ракеты этого типа уже находятся на Украине. По его словам, их использовали при попытке удара по Бердянску в Запорожской области. Позже эту информацию подтвердил сенатор от региона Дмитрий Рогозин. Он опубликовал фотографии боевого поражающего элемента М74 ракеты ATACMS. Сенатор подчеркнул, что каждый такой снаряд несет кассетную боевую часть. Она, в свою очередь, “нашпигована” 275 боевыми элементами М74.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя нанесение Киевом удара ракетой ATACMS с кассетным боеприпасом, подчеркнул, что организация выступает против применения таких боеприпасов.

Горняк22

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