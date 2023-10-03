03.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Спорт
Татьяна Ильюченко приняла участие в открытии современной спортивной площадки в Бийске
Политика
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Политика
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка
Общество
2 октября был ликвидирован пожар в одноэтажном жилом доме в поселке Благовещенка
Здоровье
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Здоровье
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка

Коллекция категорий

Бизнес145 Новости
Здоровье286 Новости
Новости Алтай1319 Новости
Новости Горняк226 Новости
Образование155 Новости
Общество365 Новости
Объявления80 Новости
Политика273 Новости
Спорт198 Новости
Платим за интересные новости!

“Зеленский в беде”. В США раскрыли, к чему приведет наступление России

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото

Наступательные действия России после окончательного разгрома ВСУ приведут к падению Украины, заявил американский журналист Гарланд Никсон в своем блоге на YouTube.«

"Я верю, что русские играют вдолгую. Я верю, что они начнут наступление. <…> Они видят сейчас, что у (президента Украины Владимира. — Прим. ред.) Зеленского большие проблемы", — поделился мнением эксперт.

По мнению Никсона, Россия выбрала тактику, которая измотает Киев настолько, что в конечном итоге приведет к падению украинского государства. Сейчас борьба выглядит как спарринг между двумя боксерами, считает журналист. Как только Зеленский истощит свои ресурсы, его собьют с ног, резюмировал он.

Украинская армия уже четвертый месяц пытается наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные в государствах НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время она не смогла достичь каких-либо результатов. Западные военные эксперты особенно отмечают эффективность российских оборонительных укреплений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.

Взято отсюда
Источник

Добавить комментарий

Похожие новости