Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото

Наступательные действия России после окончательного разгрома ВСУ приведут к падению Украины, заявил американский журналист Гарланд Никсон в своем блоге на YouTube.«

"Я верю, что русские играют вдолгую. Я верю, что они начнут наступление. <…> Они видят сейчас, что у (президента Украины Владимира. — Прим. ред.) Зеленского большие проблемы", — поделился мнением эксперт.

По мнению Никсона, Россия выбрала тактику, которая измотает Киев настолько, что в конечном итоге приведет к падению украинского государства. Сейчас борьба выглядит как спарринг между двумя боксерами, считает журналист. Как только Зеленский истощит свои ресурсы, его собьют с ног, резюмировал он.

Украинская армия уже четвертый месяц пытается наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные в государствах НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время она не смогла достичь каких-либо результатов. Западные военные эксперты особенно отмечают эффективность российских оборонительных укреплений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.

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