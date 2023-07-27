Зной до +30 и местами дожди: какая погода будет в Алтайском крае 27 июля

Фото: Виталий Барабаш

Уже в пятницу в регионе синоптики прогнозируют осадки и небольшое понижение температуры воздуха. Дожди ожидаются в течение нескольких дней

Днем 27 июля в Алтайском крае ожидается около +25…+30 градусов, сообщает региональный ЦГМС .

В отдельных районах края в этот день пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах также возможен град. Ветер подует восточный, 5-10 м/с, с порывами до 18 м/с.

В Барнауле в четверг ожидается до +26…+28 градусов и преимущественно без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с.