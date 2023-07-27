ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Россия отказалась выступать на заседании СБ ООН по зерновой сделке
Новости Алтай
СГК: горячую воду подали во все дома в Барнауле, но на ряде участков идет ремонт
Новости Алтай
Такой день. Встреча Мишустина и Томенко и дожди в Алтайском крае до конца месяца
Новости Алтай
Дожди и грозы с градом ожидаются в Алтайском крае 27 июля
Новости Алтай
“Деньги закопали в землю”. Какой урожай получат крестьяне в Алтайском крае?
Новости Алтай
На забудьте отдохнуть. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 27 июля

Коллекция категорий

Бизнес62 News
Здоровье91 News
Новости Алтай209 News
Новости Горняк64 News
Образование69 News
Общество134 News
Объявления58 News
Политика89 News
Спорт86 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Зной до +30 и местами дожди: какая погода будет в Алтайском крае 27 июля

редактор01 mins

Фото: Виталий Барабаш

Уже в пятницу в регионе синоптики прогнозируют осадки и небольшое понижение температуры воздуха. Дожди ожидаются в течение нескольких дней

Днем 27 июля в Алтайском крае ожидается около +25…+30 градусов, сообщает региональный ЦГМС .

В отдельных районах края в этот день пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах также возможен град. Ветер подует восточный, 5-10 м/с, с порывами до 18 м/с.

В Барнауле в четверг ожидается до +26…+28 градусов и преимущественно без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News