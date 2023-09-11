Автомагазин Сибирь в Горняке

Автозапчасти под заказа на иномарки

Огромный выбор автозапчастей (более 40 000 наименований!) и низкие цены;

Гарантия и право возврата;

Акцент на проверенных и брендовых производителях всех ценовых сегментов;

Множество вариантов оплаты;

Квалифицированная поддержка и советы + рекомендации от специалистов при выборе и покупке;

Скидки постоянным покупателям!

Тел. 89994002422

Ежедневно принимаю заявки на запчасти для любых иномарок. Доставка в магазин/по адресу. Цены низкие. Доставка быстрая. Обслуживание классное💪

А также на заказ:

запчасти на бензо-мототехнику (триммеры, мотоблоки, скутеры, мопеды)

-лобовые, боковые, задние стекла на все модели

-кузовные детали

-бампера

-аксессуары (мухобойки, ветровики, антенны, проигрыватели, динамики)

-товары для активного отдыха и туризма (лодки, палатки, спальники, одежда)

Подбор и заказ в ватсап