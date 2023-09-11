Автомагазин Сибирь в Горняке
Автозапчасти под заказа на иномарки
Огромный выбор автозапчастей (более 40 000 наименований!) и низкие цены;
Гарантия и право возврата;
Акцент на проверенных и брендовых производителях всех ценовых сегментов;
Множество вариантов оплаты;
Квалифицированная поддержка и советы + рекомендации от специалистов при выборе и покупке;
Скидки постоянным покупателям!
Тел. 89994002422
Ежедневно принимаю заявки на запчасти для любых иномарок. Доставка в магазин/по адресу. Цены низкие. Доставка быстрая. Обслуживание классное💪
А также на заказ:
- запчасти на бензо-мототехнику (триммеры, мотоблоки, скутеры, мопеды)
-лобовые, боковые, задние стекла на все модели
-кузовные детали
-бампера
-аксессуары (мухобойки, ветровики, антенны, проигрыватели, динамики)
-товары для активного отдыха и туризма (лодки, палатки, спальники, одежда)