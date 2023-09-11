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Автомагазин Сибирь в Горняке

ГОРНЯК2201 mins
Автомагазин Сибирь в Горняке

Автозапчасти под заказа на иномарки
Огромный выбор автозапчастей (более 40 000 наименований!) и низкие цены;
Гарантия и право возврата;
Акцент на проверенных и брендовых производителях всех ценовых сегментов;
Множество вариантов оплаты;
Квалифицированная поддержка и советы + рекомендации от специалистов при выборе и покупке;
Скидки постоянным покупателям!

Тел. 89994002422

Ежедневно принимаю заявки на запчасти для любых иномарок. Доставка в магазин/по адресу. Цены низкие. Доставка быстрая. Обслуживание классное💪
А также на заказ:

  • запчасти на бензо-мототехнику (триммеры, мотоблоки, скутеры, мопеды)
    -лобовые, боковые, задние стекла на все модели
    -кузовные детали
    -бампера
    -аксессуары (мухобойки, ветровики, антенны, проигрыватели, динамики)
    -товары для активного отдыха и туризма (лодки, палатки, спальники, одежда)

Подбор и заказ в ватсап

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