Что сегодня продают в Горняке? Актуальное из чатов
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Некоторые публикуем в отдельной статье
- Семья срочно снимет квартиру на длительный срок 89619912765
- Продам овощи набором, все в одни руки!! Помидоры бурые 10кг, тыква_3кг, морковь_2кг, свекла_2кг, зелень!!! Доставка по Горняку после 18:00!!! тел +7 923 165-19-01 Светлана
- Продам молодых петушков 500 р, тел +7 960 948-46-81
- Продаю молодой картофель, 12 л ведро – 240 руб, Тел:8923-391-01-57Продаю 2-х комнатную квартиру на 3-м этаже. Тел.89609402242
- Продам болгарский перец и баклажаны по 80 руб. Обращаться в личку и по тел. 89609384536
- Продам матрас 190 на 120. 1500р. Обращаться по тел +7 913 271-42-06
- Продам новый аппарат для маникюра и педикюра.+7 913 081-03-52
- Продам тёлочку. 3 месяца. Вес, примерно, 70 кг. Цена 15 000 рублей. Торг уместен. Обращаться: +79612393093
- Продаю дрова пиленные сухие с разбора 89059863521
- Продам линолиум 3/3 за пол цены, +7 909 506-98-03
- Продам эухарис 150р,герань150р, каланхоэ лечебное 50р+7 909 500-15-90
- Требуется помощница по хозяйству.Звонить на тел.89069434030
- Продаю мягкий уголок тел. 89628158277
- Продаю поросят, возраст 1,5 месяца цена 3000 рублей. Обращаться по тел. 89132434523
- Доставляю уголь предоставлю субсидии квитанцию на доставку. Т.89095006461. Т.89132428802
- Продаем молодую ГОВЯДИНУ четвертинками. Голова с языком, ливер. Забой по набору. 89635250919
- Продаем ХРЮШУ на ПЛЕМЯ. Порода дюрок + ландрас. Возраст 8 мес. Цена 18000р. Вопросы сюда 89130880959
- Продаю автомобиль Honda inspirer 1997г. Тел.89609402242