Что сегодня продают в Горняке? Актуальное из чатов

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Некоторые публикуем в отдельной статье

Семья срочно снимет квартиру на длительный срок 89619912765

Продам овощи набором, все в одни руки!! Помидоры бурые 10кг, тыква_3кг, морковь_2кг, свекла_2кг, зелень!!! Доставка по Горняку после 18:00!!! тел +7 923 165-19-01 Светлана

Продам молодых петушков 500 р, тел +7 960 948-46-81

Продаю молодой картофель, 12 л ведро – 240 руб, Тел:8923-391-01-57Продаю 2-х комнатную квартиру на 3-м этаже. Тел.89609402242

Продам болгарский перец и баклажаны по 80 руб. Обращаться в личку и по тел. 89609384536

Продам матрас 190 на 120. 1500р. Обращаться по тел +7 913 271-42-06

Продам новый аппарат для маникюра и педикюра.+7 913 081-03-52

Продам тёлочку. 3 месяца. Вес, примерно, 70 кг. Цена 15 000 рублей. Торг уместен. Обращаться: +79612393093

Продаю дрова пиленные сухие с разбора 89059863521

Продам линолиум 3/3 за пол цены, +7 909 506-98-03

Продам эухарис 150р,герань150р, каланхоэ лечебное 50р+7 909 500-15-90

Требуется помощница по хозяйству.Звонить на тел.89069434030

Продаю мягкий уголок тел. 89628158277

Продаю поросят, возраст 1,5 месяца цена 3000 рублей. Обращаться по тел. 89132434523

Доставляю уголь предоставлю субсидии квитанцию на доставку. Т.89095006461. Т.89132428802

Продаем молодую ГОВЯДИНУ четвертинками. Голова с языком, ливер. Забой по набору. 89635250919

Продаем ХРЮШУ на ПЛЕМЯ. Порода дюрок + ландрас. Возраст 8 мес. Цена 18000р. Вопросы сюда 89130880959

Продаю автомобиль Honda inspirer 1997г. Тел.89609402242