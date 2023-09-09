ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
⚡️Россиян предупредили о подорожании хлеба и макарон
Объявления
Что сегодня продают в Горняке? Актуальное из чатов
Новости Горняк
Жители Горняка жалуются на отвратительное качество продукции в магазине Светофор
Новости Алтай
 В ближайшие дни в Алтайском крае ожидаются первые этой осенью заморозки.
Новости Алтай
По состоянию на 20 часов 8 сентября на избирательных участках на выборах Губернатора проголосовало 8,69% от общего числа избирателей.
Новости Алтай
На Алтае мужчина подкинул наркотики коллеге в отместку за донос о краже

Коллекция категорий

Бизнес107 News
Здоровье105 News
Новости Алтай773 News
Новости Горняк156 News
Образование114 News
Общество215 News
Объявления74 News
Политика173 News
Спорт138 News
Платим за интересные новости!
объявления

Что сегодня продают в Горняке? Актуальное из чатов

ГОРНЯК2201 mins

У нашего сайта большое онлайн сообщество в whatsap и telegram, где ежедневно публикуются сотни объявлений о продаже и покупке, а также пристрой домашних животных, аренда и продажа недвижимости, авто и вакансии.

Некоторые публикуем в отдельной статье

  • Семья срочно снимет квартиру на длительный срок 89619912765
  • Продам овощи набором, все в одни руки!! Помидоры бурые 10кг, тыква_3кг, морковь_2кг, свекла_2кг, зелень!!! Доставка по Горняку после 18:00!!! тел +7 923 165-19-01 Светлана
  • Продам молодых петушков 500 р, тел +7 960 948-46-81
  • Продаю молодой картофель, 12 л ведро – 240 руб, Тел:8923-391-01-57Продаю 2-х комнатную квартиру на 3-м этаже. Тел.89609402242
  • Продам болгарский перец и баклажаны по 80 руб. Обращаться в личку и по тел. 89609384536
  • Продам матрас 190 на 120. 1500р. Обращаться по тел +7 913 271-42-06
  • Продам новый аппарат для маникюра и педикюра.+7 913 081-03-52
  • Продам тёлочку. 3 месяца. Вес, примерно, 70 кг. Цена 15 000 рублей. Торг уместен. Обращаться: +79612393093
  • Продаю дрова пиленные сухие с разбора 89059863521
  • Продам линолиум 3/3 за пол цены, +7 909 506-98-03
  • Продам эухарис 150р,герань150р, каланхоэ лечебное 50р+7 909 500-15-90
  • Требуется помощница по хозяйству.Звонить на тел.89069434030
  • Продаю мягкий уголок тел. 89628158277
  • Продаю поросят, возраст 1,5 месяца цена 3000 рублей. Обращаться по тел. 89132434523
  • Доставляю уголь предоставлю субсидии квитанцию на доставку. Т.89095006461. Т.89132428802
  • Продаем молодую ГОВЯДИНУ четвертинками. Голова с языком, ливер. Забой по набору. 89635250919
  • Продаем ХРЮШУ на ПЛЕМЯ. Порода дюрок + ландрас. Возраст 8 мес. Цена 18000р. Вопросы сюда 89130880959
  • Продаю автомобиль Honda inspirer 1997г. Тел.89609402242

Related News