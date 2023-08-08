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До 10 августа в Алтайском крае еще будет стоять теплая летняя погода.

редактор01 mins

Об этом amic.ru рассказала дежурный синоптик алтайского Гидрометцентра Наталия Кобякова.

Кратковременные грозовые дожди вероятны в южных районах. В Барнауле будет преимущественно без осадков.

“Ночные температуры в этот период будут колебаться от +9 до +17 градусов, а днем ожидается +24…+31”, – отметила специалист.

11 августа с прохождением холодного фронта на большей части территории края ожидаются дожди, местами с грозами, начнется понижение температуры до +20…+25.

В дальнейшем – до 16 августа – будет период достаточно прохладной погоды с температурами ночью от +5 до +12 градусов и днем от +18 до +24.

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