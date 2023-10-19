Объявления в Горняке 19.10.2023

23.10 в 8:30 состоится поездка Горняк-Барнаул возьмём попутчиков, цена 1000, тел. для связи 89628092435

Возьму попутчиков 23.10. Горняк – Барнаул и обратно тел. 8-983-109-01-73

Продаю Зимнюю шипованную резину 205 70*15 износ 0,5, Тел 8 961 242 38 92

Возьму котёнка мальчика 2 месяца. Рыжего. Пишите на номер 89609597769

Продаю 2ухкомнатную квартиру в районе мсо (на земле),квартира сухая есть стайка, гараж, огород ухоженный рядом, окна пластиковые, двери входные железные, счётчики на тепло и холодная вода, рядом магазины, детсад, школа,подпол в квартире , квартира сухая и теплая.Можно под материнский капитал.т.89833988081звоните.

В магазин разливных в напитков требуется продавец ,опыт желательно .

Повар универсал (шаурма,пицца , роллы)опыт желательно

Все вопросы по телефону 89612368126, 89612407855

Куплю спойлер крышки багажника ВАЗ 2114 тел:89132686676

Продаём ПОРОСЯТ🐷Возраст 1 мес. Цена 3000р. Забирать можно на этих выходных. 89635250919

Продаю дрова сосновые, рубленые чурки, горбыль строевой, есть из осины, т. 8 9627985732

Продам капусту мегатон 35кг по 40р кг доставка т 9628226159