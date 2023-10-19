19.10.2023

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Объявления в Горняке 19.10.2023

редактор ГОРНЯК2201 минуты

23.10 в 8:30 состоится поездка Горняк-Барнаул возьмём попутчиков, цена 1000, тел. для связи 89628092435

Возьму попутчиков 23.10. Горняк – Барнаул и обратно тел. 8-983-109-01-73

Продаю Зимнюю шипованную резину 205 70*15 износ 0,5, Тел 8 961 242 38 92

Возьму котёнка мальчика 2 месяца. Рыжего. Пишите на номер 89609597769

Продаю 2ухкомнатную квартиру в районе мсо (на земле),квартира сухая есть стайка, гараж, огород ухоженный рядом, окна пластиковые, двери входные железные, счётчики на тепло и холодная вода, рядом магазины, детсад, школа,подпол в квартире , квартира сухая и теплая.Можно под материнский капитал.т.89833988081звоните.

В магазин разливных в напитков требуется продавец ,опыт желательно .
Повар универсал (шаурма,пицца , роллы)опыт желательно
Все вопросы по телефону 89612368126, 89612407855

Куплю спойлер крышки багажника ВАЗ 2114 тел:89132686676

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