Объявления в Горняке сегодня 2 июля 2023 года

Продам косилка сегментная 25 000 руб. Тел 8 983 188-73-46

Продам 2-х спальную кровать, кроссовки 37 и 39 размер, ранец, тел. 89628103447

Срочно куплю ВАЗ. 04 ,12, или 11. В рабочем состоянии. 9619970531. Связь плохая ватсап есть постоянно. +7 961 997-05-31

Продам Алабая, 8 месяцев. Все вопросы по телефону +7 960 956-67-02

ПРОДАЮ: два гаража вместе, 7 × 5 высота ворот 2,50 красный кирпич утеплёный двойной потолок, высокий фундамент. На отсыпке отсыпка более 2 х метров.

Продаю Машину: мазда MPV, Все вопросы по телефону: 89619832969

В наличии 15кг огурцов по 20 р. Привезу прямо сейчас. +7 923 643-86-00

Продаю картофель, 200р. ведро, доставка т. 89628104062.

Срочно сниму дом или квартиру в районе мсо с последующим выкупом +7 961 991-27-65

Кто может проколоть дрова? (Чурок не много) +7 960 959-20-58

Коляска. Занимает место, отдам… +7 983 103-52-97

Продам мясо бройлеров, пишите в личку +7 960 948-46-81

Побелка, покраска, про полка огорода и тд, цена договорная обращаться по телефону или на ватцап+7 983 182-64-01 89635718410

Продам газплиту, ковры. Вопросы по тел. +7 963 529-74-78

Продаю квартиру 2ухкомнатную в районе мсо срочно т.89833988081

Продаю детскую кроватку с поперечным маятником и колёсиками. Основание кроватки опускается и поднимается. В комплекте матрас с бортиками, простыня на резинке и балдахин . Обращаться по номеру телефона или ватсап 89061962076

Продам косилка сегментная 25 000 руб. Тел 8 983 188-73-46 Продам 2-х спальную кровать, кроссовки 37 и 39 размер, ранец, тел. 89628103447 Продам 2-х спальную кровать, кроссовки 37 и 39 размер, ранец, тел. 89628103447 Продам 2-х спальную кровать, кроссовки 37 и 39 размер, ранец, тел. 89628103447 Продам 2-х спальную кровать, кроссовки 37 и 39 размер, ранец, тел. 89628103447 Продам. Вопросы в л/с. Горняк Продам. Вопросы в л/с. Горняк Продам. Вопросы в л/с. Горняк Занимает место, отдам В наличии 15кг огурцов по 20 р. Привезу прямо сейчас. Продам Алабая, 8 месяцев. Все вопросы в личку.