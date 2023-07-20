Продаю прекрасный дом



Продается в г.Горняк благоустроенная 3к квартира на земле (дом на 4 квартиры) с отдельным входом и участком. До центра города 5 минут на автомобиле, автобусная остановка через дорогу от дома.

Квартира

3 жилых комнаты (2 изолированы, 1 проходная), санузел, кухня, длинный коридор, веранда.

Высота потолков 3м, окна металлопластик, все до одного выходят на южную сторону отчего квартира максимально светлая и сухая.

Только в одной из комнат успели произвести капитальный ремонт (натяжной потолок, ламинат, теплый пол), в остальных комнатах ремонт на твердую 4!

Санузел под кафель, водонагреватель.

Коммуникации

Центральный водопровод

Централизованное отопление

Канализация (выгребная яма которая никогда не заполняется и это не шутка)

Участок

Общая площадь 5 соток (в собственности), огорожен забором. Имеются садовые насаждения (яблони, груши, слива, черешня, малина, виноград и пр.), дорожка выложена тротуарной плиткой.

Парковочная площадка у дома вместимостью до трех автомобилей, гараж и два чистых и сухих погреба (один в доме, второй на участке). Отсутствие воды в погребах обуславливается удачной для города локацией.

Тихая и спокойная улица. В пешей доступности почта, сетевые маркеты Ассорти, Мария-Ра, школа, детский сад

В квартире частично остается мебель и бытовая техника – холодильник, пылесос, чайник, микроволновая печь, стиральная машина (автомат)

Документы полностью готовы к сделке, один взрослый собственник. Торг обсуждается при личной беседе, не в сообщениях.

Прямая продажа!

Если не отвечаю на звонок значит занята, напишите смс я Вам обязательно перезвоню

+7 777 331 2358