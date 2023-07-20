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Продаю прекрасный дом

редактор01 mins
Объявления в Горняке


Продается в г.Горняк благоустроенная 3к квартира на земле (дом на 4 квартиры) с отдельным входом и участком. До центра города 5 минут на автомобиле, автобусная остановка через дорогу от дома.
Квартира
3 жилых комнаты (2 изолированы, 1 проходная), санузел, кухня, длинный коридор, веранда.
Высота потолков 3м, окна металлопластик, все до одного выходят на южную сторону отчего квартира максимально светлая и сухая.
Только в одной из комнат успели произвести капитальный ремонт (натяжной потолок, ламинат, теплый пол), в остальных комнатах ремонт на твердую 4!
Санузел под кафель, водонагреватель.
Коммуникации
Центральный водопровод
Централизованное отопление
Канализация (выгребная яма которая никогда не заполняется и это не шутка)
Участок
Общая площадь 5 соток (в собственности), огорожен забором. Имеются садовые насаждения (яблони, груши, слива, черешня, малина, виноград и пр.), дорожка выложена тротуарной плиткой.
Парковочная площадка у дома вместимостью до трех автомобилей, гараж и два чистых и сухих погреба (один в доме, второй на участке). Отсутствие воды в погребах обуславливается удачной для города локацией.
Тихая и спокойная улица. В пешей доступности почта, сетевые маркеты Ассорти, Мария-Ра, школа, детский сад
В квартире частично остается мебель и бытовая техника – холодильник, пылесос, чайник, микроволновая печь, стиральная машина (автомат)
Документы полностью готовы к сделке, один взрослый собственник. Торг обсуждается при личной беседе, не в сообщениях.
Прямая продажа!
Если не отвечаю на звонок значит занята, напишите смс я Вам обязательно перезвоню

+7 777 331 2358

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