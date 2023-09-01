Внимание!🏢ПРОДАЮ КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 2 в 1 (💇♀️сейчас действующая парикмахерская с наработанными клиентами)
- два смежных помещения, каждое с собственным входом и общим проходом
Можно использовать под один или два бизнес-проекта (магазин, офис, салон, студия )
✅Рядом с центром, но очень тихое место
✅Общая площадь 76,5 м²
✅Светлая сторона
✅Собственная парковка
✅Вода в каждом помещении своя, счётчик общий
✅Документы готовы
✅Есть комната отдыха
Стоимость 2 100 000 ₽
👆Реальному покупателю торг
Возможен обмен на авто
👆Возможна аренда с последующим выкупом
Тел/whapp +7 903 958-09-27 Ирина