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Внимание!🏢ПРОДАЮ КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 2 в 1 (💇‍♀️сейчас действующая парикмахерская с наработанными клиентами)

ГОРНЯК2201 mins
  • два смежных помещения, каждое с собственным входом и общим проходом
    Можно использовать под один или два бизнес-проекта (магазин, офис, салон, студия )

✅Рядом с центром, но очень тихое место
✅Общая площадь 76,5 м²
✅Светлая сторона
✅Собственная парковка
✅Вода в каждом помещении своя, счётчик общий
✅Документы готовы
✅Есть комната отдыха

Стоимость 2 100 000 ₽

👆Реальному покупателю торг
Возможен обмен на авто
👆Возможна аренда с последующим выкупом

Тел/whapp +7 903 958-09-27 Ирина

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