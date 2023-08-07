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Внимание! Отключение электроэнергии 7-11 августа в Горняке

редактор01 mins
Внимание! Отключение электроэнергии 7-11 августа в Горняке

АО «СК Алтайкрайэнерго» информирует!

Уважаемые жители Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС» будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:

7 августа с 09-00 до 16-00 — ул. Садовая, 27-33, Ленинградская, 20.

8 августа с 10-00 до 18-00 — ВЛ-6кВ Л 15-7 – ул. Миронова, 1-81, Парковая, 1-15, Горняцкая, 1-18а, Маяковского, 1-72, Суворова, 1-24, Стадионная, 1-9, Садовая, 1-16, Пушкина, 1-8, Кирова, 1-16, 1-25, Островского, 1-16, военкомат, магазин, Суворова, 24-30, Белинского, 1-42, Ленинградская, 5-51, Пушкина, 22, Победы, 42-52, Ленинградская, 20а,20б,20в,22-28, Победы, 1-39, Кирова, 18-53, Короткая, 1-10, Бурова, 2-14, Контора ТЕПЛО-СЕРВИС, Островского, 20-38, 21-29, КПК «Змеиногорский», отд. связи, Советская, 2-16, котельная №14, Дом спорта «Родина, маг. «Ассорти» 23, Роспечать, ул. Горняцкая, 29-38, Комсомольская, 2-12, маг. «Камелия», Суворова, 27-40а, Победы, 41-67, Советская, 16-33, ул. Пушкина, 17-33, котельная №7, школа №2, ул. Больничная, 15-21, Калинина, 17, 17-2, 19, 21, 29, 31, Комсомольская, 32-36, маг. «Гурман», ул. Гоголя, 22-124, Горького, 16-83, Шахтерская, 23-108, Молодежная, 22-90, 25-113, Восточная, 43-55, Ломоносова, 14-67, Мамонтова, 14-36, Алтайская, 20-95, автостанция, маг. «Ассорти», АЗС (Магробян), АЗС (Озон), ГАЗС, мойка авто, ул. Первомайская, 49, Восточная, 93-103, АЗС (Техно), АЗС (Логвиненко). ул. Комсомольская, 23,26,28, Октябрьская, 2-17, база ООО «Жильё», маг. «Заправка», «Светофор», «Сияра», СЭС, д/с «Чайка», маг. «Светофор», контора ООО Горняцкий, котельная (стройгаз), ул. Первомайская 16,30,35,39, Белинского, 54-82, Победы, 72-120, маг. «Автостоп», «Знак+», «Стройматериалы», часовня, ул. Ленинградская, 42-72, 75-119, Калинина, 37-98, Пионерская, 17, отд. связи, ул. Мамонтова, 29-68, Ленина, 25а,27,29, Некрасова, 43,45,47, ул. Семашко, 2-12, Павлова, 1-9.

8 августа с 09-00 до 12-00 — ул. Миронова, 132/1, 132/2), кафе «Уют».

11 августа с 09-00 до 16-00 — ул. Стадионная, 2-28, Садовая, 12, 35, Ленинградская, 2-18, Больничная, 2-16, Новая, 1-13, Путевая, 1-10, Калинина, 1-9.

Деятельность компании направлена на повышение безопасности и надёжности электроснабжения потребителей.

Благодарим за понимание!

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