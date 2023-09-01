Внимание! Отключение электроэнергии в Горняке с

АО «СК Алтайкрайэнерго» информирует!



Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС» будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:



05.09.23 г Горняк с 13-00-00 до 17-00 ул.Стадионная(чет 2-28), ул.Садовая(12, 35),

ул.Ленинградская(чет 2-18), ул.Больничная(чет 2-16), ул.Новая(1-13), ул.Путевая(1-10),

ул.Калинина(неч 1-9)



06.09.2023. г Горняк с 09-00 до 11-00 ул.Гоголя-чет(42-54), ул.Горького-чет(30-36), ул.Горького-

неч(29-37), ул.Шахтерская-чет(44-56), ул.Шахтерская-неч(41-55), ул.Молодежная-чет(22-56),

ул.Молодежная-неч(25-57), ул.Восточная-неч(43-55)



06.09.23. г Горняк с 11-00 до 14-00 Чапаева (чет 32-78)



06.09.23.г Горняк с 14-00 до 17-00 ул.Кооперативная(чет 14-28), ул.Кирова(чет 56-76)-(неч 107-

127), ул.Гайдара(неч 19-29), ул.Коммунистическая(17-29), ул.Социалистическая(1-18),

ул.Островского(чет 60-72)-(неч 69-85),ул.Интернациональная(неч 1-17),



07.09.23.г Горняк с 10-00-до 12-00 ул.Миронова(134,136, 109), м.Диана, ЧП Бородкин, гаражи,

ул.Чкалова(1-6), ул.Кирова(78, 80), ул.Зеленая(чет 16-32)-(неч 11-29), ул.Сигнальная(чет 16-32),

Нормуродов, м-н Пятерочка по ул Миронова-134



Деятельность компании направлена на повышение безопасности и надёжности электроснабжения

потребителей.



Благодарим за понимание!