ВНИМАНИЕ!Распродажа кур несушек! 25 рублей штука!

Куйбышевская птицефабрика реализует кур несушек породы ломан классик возраста 23 месяца. Все прививки во время сделаны. Продуктивность 65%-70%.

Цена 25 рублей.

При покупке от 50 шт 10% подарок, то есть 50шт+5шт подарок= 55шт

От 300 шт кур есть доставка специальным ящиком для перевозки птиц.

Желающие могут приобрести полноценный корм, именно для кур несушек по цене 27 рублей за 1кг.

График работы: без выходных с 06:00 до 22:00

В наличии есть, приезжайте.

Адрес: Рубцовский район, посёлок Куйбышево, ул. Советская 17, старый мехток

тел: 89292141247

89836144058

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