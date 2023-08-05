ВНИМАНИЕ!Распродажа кур несушек! 25 рублей штука!
Куйбышевская птицефабрика реализует кур несушек породы ломан классик возраста 23 месяца. Все прививки во время сделаны. Продуктивность 65%-70%.
Цена 25 рублей.
При покупке от 50 шт 10% подарок, то есть 50шт+5шт подарок= 55шт
От 300 шт кур есть доставка специальным ящиком для перевозки птиц.
Желающие могут приобрести полноценный корм, именно для кур несушек по цене 27 рублей за 1кг.
График работы: без выходных с 06:00 до 22:00
В наличии есть, приезжайте.
Адрес: Рубцовский район, посёлок Куйбышево, ул. Советская 17, старый мехток
тел: 89292141247
89836144058
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