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11 января в Алтайском крае ожидается местами небольшой снег, метели

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11 января в Алтайском крае ожидается местами небольшой снег, метели

На дорогах гололедица, местами снежные заносы

11 января в Алтайском крае ожидается местами небольшой снег, метели. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

Температура днем от -4 до -9 градусов, местами по северу до -14 градусов.  Ветер юго-западный 15-20 м/с, местами 25-30 м/с, в первой половине дня по востоку 33 м/с и более.

В Бийске 11 января в первой половине дня ясно, во второй половине дня – переменная облачность. Температура днем -5…-8 градусов. Ветер западный, 2-5 м/с, порывы до 11 м/с.

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Взято отсюда

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