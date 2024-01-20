20 января в Алтайском крае будет без осадков, температура до -18 градусов

В Бийске до 22 января сохранятся метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе

Согласно прогнозу Алтайского гидрометцентра, 20 января в Алтайском крае сохранится ясная и морозная погода. В крае будет без осадков, в утренние часы местами изморозь, возможен туман. На дорогах местами гололедица. Температура днем -13…-18 градусов, местами -7…-12 градусов. Ветер восточный, 2-7 м/с.

В Бийске 20 января будет ясно, температура днем -14…-21 градусов, ветер северо-восточный, 1-2 м/с.

Алтайский гидрометцентр предупредил, что в период с 18 часов 19 января до 18 часов 22 января на территории Бийска сохранятся метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности.

погода на 3 , погода в самое ,

Взято отсюда