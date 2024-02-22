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21 февраля в Алтайском крае будет морозно и преимущественно без осадков

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21 февраля в Алтайском крае будет морозно и преимущественно без осадков

На дорогах местами гололедица

Согласно прогнозу Алтайского гидрометцентра, 21 февраля в Алтайском крае будет преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможна изморозь. На дорогах местами гололедица.

Температура в крае днем -19…-24 градусов, ночная температура -29…-34 градусов, местами до -40 градусов. Ветер переменный, 2-7 м/с.

В Бийске 21 февраля будет значительная облачность, температура днем -19…-28 градусов, в утренние часы -30…-32 градуса. Ветер юго-западный, 1-2 м/с.

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Взято отсюда

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