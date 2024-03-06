Весна. Март. Погода Фото: pexels.com
Накануне длинных мартовских выходных в регион пришло потепление до плюса, но при этом оно принесло с собой порывистый ветер
Днем 6 марта на территории Алтайского края потеплеет до 0…-5, а местами по южным районам до +5 градусов, сообщает сайт регионального ЦГМС.
В этот день по краю преимущественно без осадков. На дорогах местами сохраняется сильная гололедица. Ветер подует юго-западный, 6–11 м/с, по юго-востоку порывы достигнут 15 м/с.
В Барнауле в среду ожидается до 0…-2 градусов и преимущественно без осадков. На дорогах местами будет сильная гололедица. Ветер юго-западный, 6–11 м/с.
По прогнозу синоптиков, в ближайшие два дня характер погоды существенно не изменится.
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