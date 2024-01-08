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8 января в Алтайском крае ожидаются осадки, метели, порывистый ветер

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8 января в Алтайском крае ожидаются осадки, метели, порывистый ветер

Местами снежные заносы

По прогнозу Алтайского гидрометцентра, 8 января на большей части территории Алтайского края ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильные осадки, метели, гололедные явления. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

Температура днем от -1 до +4 градусов. Ветер юго-западный 10-15 м/с, местами порывы 18-23 м/с, по югу местами порывы 25-28 м/с.

8 января в Бийске пасмурно, температура от -4 до + 1 градуса, ветер во второй половине дня  юго-западный, 6-9 м/с, порывы до 18 м/с.

погода на месяц , точная погода на 10 дней ,

Взято отсюда

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