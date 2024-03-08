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Пластиковые окна в Горняке

8 марта в большинстве районов Алтайского края ожидается небольшой снег

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8 марта в большинстве районов Алтайского края ожидается небольшой снег

Местами возможны метели

Согласно прогнозу Алтайского гидрометцентра, 8 марта в большинстве районов Алтайского края ожидается небольшой снег, мокрый снег, местами метели. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. На дорогах местами гололедица.

Температура в крае днем -1…-6 градусов, по югу до +4 градусов. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

8 марта в Бийске ожидается пасмурная погода, во второй половине дня облачно с прояснениями. Температура днем -1…-6 градусов, ветер юго-западный, западный, 1-5 м/с.

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Взято отсюда

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