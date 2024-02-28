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Агрогиганты: кому принадлежат крупнейшие хозяйства Алтайского края

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Агрогиганты: кому принадлежат крупнейшие хозяйства Алтайского края

Посевная. Сельское хозяйство. Трактор. Поле Фото: Антон Червяков / пресс-служба правительства Алтайского края

Проведенный “Толком” анализ показал, что 50 крупнейших сельхозпредприятий региона находятся в собственности 40 владельцев или их групп

В Алтайском крае почти 1,3 тысячи предприятий (юрлиц), которые занимаются сельским хозяйством. В январе – ноябре 2023 года вся отрасль региона совокупно получила прибыль в 12,6 млрд рублей, говорят данные Алтайкрайстата. Это на треть меньше, чем за год до этого: свою роль сыграли обвалившиеся цены и плохая погода. Тем не менее лидеры рынка продолжают удерживать позиции, в том числе благодаря накопленным резервам, грамотному ведению экономики и диверсификации бизнеса. “Толк” проанализировал данные отчетности и выяснил, кому принадлежат 50 крупнейших по обороту агрокомпаний.

Исследование показало, что они находятся в собственности 40 владельцев (или групп владельцев). Большая часть из них имеет в числе активов и аграрные предприятия, и перерабатывающие, часто занимаются и растениеводством, и животноводством. То есть имеют возможность, развивая и инвестируя в различные направления, нивелировать падения в одних отраслях за счет удачной конъюнктуры в других.

Как мы выбирали хозяйства

Взято отсюда

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